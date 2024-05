W grudniu 2023 roku na platformie Amazon Prime Video pojawił się „Saltburn” Emerald Fennell. Produkcja szybko zyskała ogromny rozgłos i była tematem wielu dyskusji. Fragmenty filmu zainspirowały użytkowników TikToka na całym świecie. Oczywiście głównie ze względu na kontrowersyjne sceny.

Akcja filmu rozgrywa się w 2006 roku i opowiada historię Olivera (Barry Keoghan), studenta Oksfordu z klasy średniej, który zostaje wzięty pod skrzydła Felixa (Jacob Elordi). Jednak gdy zostaje zaproszony na lato do swojej rodzinnej posiadłości Saltburn, następuje chaos i dochodzi do serii coraz dziwniejszych wydarzeń.

Nie się obojętnie przejść obok ścieżki dźwiękowej „Saltburn”. W filmie znajdziemy wiele hitów z początku lat 00. Jednym z najgłośniejszych utworów został „Murder On The Dancefloor” Sophie Ellis-Bextor. Piosenka pojawia się wyjątkowej scenie.

Do „Saltburn” powstała również oryginalna ścieżka dźwiękowa, którą skomponował Anthony Wills. Warto przypomnieć, że artysta odpowiada również za muzykę do poprzedniego filmu Emerald Fennell, „Obiecująca. Młoda. Kobieta”. Ten tytuł przyniósł jej Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny.

Opowiadając o pracy nad muzyką do „Saltburn”, Willis powiedział „Deadline”: „Nie chcę tego zepsuć, ale wynik jest taki, że widzowie będą mogli dowiedzieć się tego, co chcemy o Oliverze”.

Zobacz także

„Idzie do Oksfordu, myśli, że jego życie będzie idealne, a potem desperacko zakochuje się w Felixie [Jacobie Elordim]. Tak naprawdę chodzi o to, by w danym momencie określić, co do niego czujesz”, dodał.

Co jeszcze usłyszymy w „Saltburn”

Piosenki z „Saltburn”. Te hity usłyszycie w wakacyjnym thrillerze Fennell

Przed premierą „Saltburn” Fennell rozmawiała z RadioTimes.com na temat tworzenia ścieżki dźwiękowej filmu i tego, jak niektóre z bardzo różnych piosenek przeplatają się, aby nadać filmowi „bardziej brytyjski” charakter.

„Muzyka w ogóle jest dla mnie naprawdę, bardzo ważna”, wyjaśniła. „To ogromna część procesu pisania, a następnie w scenariuszu znajdzie się wiele piosenek, więc w pewnym sensie to jak punkty kontrolne”.

Wszystkie następujące utwory znajdują się na ścieżce dźwiękowej „Saltburn”:

Zadok the Priest – Simon Preston / Choir of Westminster / ECO

– Simon Preston / Choir of Westminster / ECO Have a Cheeky Christmas – The Cheeky Girls

The Cheeky Girls Merry Xmas Everybody – Slade

– Slade Merry Christmas Everyone – Shakin' Stevens

– Shakin' Stevens No Cars Go – Arcade Fire

– Arcade Fire Sound Of The Underground – Girls Aloud

– Girls Aloud Destroy Everything You Touch – Ladytron

– Ladytron Hang Me Up to Dry – Cold War Kids

– Cold War Kids This Modern Love – Bloc Party

– Bloc Party Satisfaction – Benny Benassi and The Biz

Benny Benassi and The Biz I Bet You Look Good on the Dancefloor – Arctic Monkeys

– Arctic Monkeys Time to Pretend – MGMT

– MGMT You're Gorgeous – Babybird

– Babybird Low – Flo Rida feat T-Pain

– Flo Rida feat T-Pain Rent – Blur

– Blur Country House – Blur

– Blur Mr Brightside p– The Killers

p– The Killers Perfect (Exceeder) – Mason and Princess Superstar

– Mason and Princess Superstar Saltwater – Chicanne

– Chicanne Loneliness (Radio Cut) – Tomcraft

– Tomcraft Lord of All Hopefulness – York Minster Choir

– York Minster Choir Murder On The Dancefloor – Sophie Ellis-Bextor

Piosenki z „Saltburn”. Oryginalna ścieżka dźwiękowa

Poniżej natomiast prezentujemy oryginalną ścieżkę dźwiękową do „Saltburn”:

I Loved Him/Oliver Quick!

NFI’D

Felix Amica

Throwing Pebbles

Journey to Saltburn

Felix’s Tour

You’re So Real

A Shared Bathroom/Inconsistent Stories

Venetia’s See-Through Night Dress

Slightly Bad Form

Accusations & Departures

The Summer Burned On

Spit Roast

Blood Run Cold

The Maze

Staff Exit

Almost None

Felix’s Suite

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek