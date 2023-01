Czyżbyśmy już mieli hit nadchodzących wakacji? Roksana Węgiel zaprezentowała właśnie teledysk z jej debiutanckiej płyty (premiera 7 czerwca) do utworu "Dobrze jest, jak jest". Za jego produkcję odpowiada sam Cutfather, który stoi za niektórymi hitami m.in. Kylie Minogue, Pussycat Dolls czy Katy Perry! Zobaczcie sami! Nowy klip Roksany Węgiel "Dobrze jest, jak jest" już na YouTubie! O czym jest utwór "Dobrze jest, jak jest"? Każdy ma w swoim życiu taką osobę, od której chce się odciąć i są to toksyczne relacje. Nie warto po prostu w takie coś się angażować. Trzeba w pewnym momencie powiedzieć "stop" [...] Dobrze jest, jak jest" wcale nie musi odnosić się do relacji damsko-męskich – każdy może odnaleźć w niej swoje znaczenie, na przykład komentarz do toksycznej relacji przyjacielskiej. – opowiadała Roksana o swoim najnowszym singlu na antenie "Dzień Dobry TVN". W klipie Roksana przebiera się kilka razy, a fani już piszą, że na pewno będzie to kolejny, wakacyjny hit! Posłuchajcie sami! Nowa płyta Roksany Węgiel Premiera debiutanckiego albumu Roksany odbędzie się 7 czerwca. Na płycie znalazło się 13 utworów, w tym hitowe już „Lay Low”, „Anyone I Want To Be”, „Żyj” czy „Obiecuję”, ale również duet z Danielem Yastremskim (prywatnie chłopakiem gwiazdy - „Nie zmienisz mnie”. Oto pełna tracklista: 01. Anyone I Want To Be 02. Żyj 03. Bunt 04. Gra 05. Nie zmienisz mnie 06. Obiecuję 07. Lay Low 08. Potrafisz 09. Dobrze jest, jak jest 10. Że to nie to 11. Nie zmienisz mnie ft. Daniel Yastremski 12. Żyj (Akustycznie) 13. Demony / Nowy dzień