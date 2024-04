W 2019 roku Ola Ciupa i Jakub Michał Flas "Kubańczyk" poinformowali o tym, że są parą. Na Instagramie nie brakowało romantycznych zdjęć ze wspólnych podróży czy codziennego życia. Jednak plotki o ich kryzysie w związku pojawiły się już dawno temu. Teraz tajemniczy informator ujawnił, że para nie jest już razem. Powodem ich rozstania rzekomo miał być nałóg rapera.

Ola Ciupa zyskała popularność, gdy pojawiła się w teledysku Donatana "My Słowianie". Od tego czasu jej kariera nabrała rozpędu i celebrytka zgromadziła ponad 900 tysięcy obserwujących na Instagramie. Przez pięć lat atrakcyjna blondynka związana była z raperem Michałem Flasem znanym jako "Kubańczyk". Od jakiegoś czasu sama również zaczęła interesować się muzyką i została nawet dj'ką. Teraz modelka działa pod pseudonimem Dj Slavic. O tym, że para przechodziła kryzys w związku, było wiadomo już dwa lata temu. W ubiegłym roku raper przyznał, że zmaga się z uzależnieniem od marihuany, które zaczęło wpływać na jego związek z modelką. Teraz wszystko wskazuje na to, że parze nie udało się przetrwać kryzysu.

Przez ostatni rok oszukiwałem sam siebie - przecież wiedziałem, że mam problemy zdrowotne, a mimo to w mojej głowie ubzdurało się, że jestem niezniszczalny. Po rozstaniu z Olą moje imprezowe alter ego wróciło z podwójna mocą - jak każdy z Was popełniałem błędy i myślałem, że zapiję smutek i złość. Zagraliśmy w tamtym roku ponad 100 koncertów, wielu nie pamiętam. Chociaż myślałem, że się uda. To nierealne było wydanie płyty w grudniu. Szczęście w nieszczęściu Bóg dał mi dar pisania nawet w stanach agonalnych

— pisał raper.