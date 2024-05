Doda i Smolasty podzielili się kolejnym wspólnym teledyskiem. Po ogromnym sukcesie teledysku "Nim zajdzie słońce", który doczekał się 82 milionów odsłon w zaledwie 9 miesięcy, przyszła pora na kolejny klip:

Reklama

Czas na prequel tej historii - napisała Doda.

Teledysk Dody i Smolastego do "Nie żałuję" dostępny jest już w sieci.

Doda i Smolasty - "Nie żałuję", teledysk

Już od kilku dni Doda nie ukrywała swojego szczęścia i odliczała dni do premiery nowego teledysku. Datę premiery nowego klipu zdradziła podczas konferencji Polsat Hit Festiwalu, którego była gwiazdą. Już 24 maja wystąpi w Operze Leśnej, jednak jej fani mają powody do radości już od dzisiaj. Właśnie światło dzienne ujrzał teledysk do "Nie żałuję" w duecie Dody i Smolastego. Jak podkreśla artystka jest to prequel historii opowiedzianej w hitowym już "Nim zajdzie słońce" i jak dodaje: "robi to pierwszy raz w swojej karierze".

W chwili publikacji teledysku do "Nie żałuję" z płyty Aquaria Deluxe, Doda podzieliła się emocjonalnym wpisem:

Aquaria dopływa do brzegu…I to właśnie utwór Nie żałuję kończy tę erę . Po podwójnie diamentowym wielkim hicie Nim Zajdzie Słońce czas na prequel tej historii.

Youtube @Doda_Official

O czym jest "Nie żałuję" Dody i Smolastego? Swomi przemyśleniami Doda podzieliła się we wpisie na Instagramie:

Zobacz także

Żal po rozstaniu z drugim człowiekiem, życie przeszłością w poczuciu straty i krzywdy blokuje nas przed pójściem do przodu. Więzi nasze umysły i zamyka na przyszłość. Cela jest więc tego symbolem. Mimo iż widzimy przyszłość (scena kiedy Doda spogląda w ułamki lustra) to żal staje się silniejszy…ale kiedy podczas gry w kości wypada 3 x NIE ŻAŁUJĘ , wtedy nasza bohaterka odzyskuje wolność. Wygrywa grę ze swoim największym wrogiem czyli sobą. Nie żałuję to utwór o tym, aby mimo złamanego serca spojrzeć na przeszłość z innej perspektywy i dla dobra samego siebie żyć nie oglądając się za siebie. Chociaż czasami jak to w życiu bywa przeszłość lubi deptać po piętach…

Doda i Smolasty kolejny raz serwują odbiorcom morze emocji i zwracają uwagę na to, co w życiu ważne w drodze do szczęścia mimo dużych przeszkód.

Youtube @Doda_Official

W sieci pojawiły się już pierwsze komentarze i opinie fanów Dody i Smolastego:

Piękne zakończenie tej ery. Dziękuję za całą - pozostanie mi z niej morze dobrych wspomnień. Mam wrażenie, że ten klip w ogóle przedstawia wszystko o czym ostatnio mówisz - opowiada o odpuszczaniu sobie, innym, a słuchając Twoich ostatnich wywiadów mam wrażenie, że również o odpuszczaniu chorych ambicji i po prostu cieszeniu się życiem w ramionach ukochanej osoby. Moje fanowskie serce każe mi egoistycznie wierzyć, że to nie jest Twoje ostatnio muzyczne słowo, ale jeżeli tak to prostu bądź szczęśliwa

Teledysk to totalny sztos!! Przejmuje i wciąga widza, dając tym samym przestrzeń do autorefleksji nad tym, że nie warto patrzeć wstecz dla własnego dobra i spokoju. Życie nie kończy się tu i teraz, ale trwa więc trwajmy razem z nim, idąc cały czas do przodu

Era Aquarii to coś cudownego, dziękujemy

Totalny sztos jesteś niemożliwa - czytamy w sieci.

Cały teledysk zobaczycie poniżej.

Reklama

Zobacz także: Doda zrobiła to pierwszy raz w swojej karierze. Fani: "Czekamy na to cudo"

mat. prasowe

mat. prasowe