Ta historia idealnie sprawdzi się na ekranie, i co więcej, miała miejsce w realnym świecie. Robert De Niro postanowił wyoutować swojego ojca i w tym celu wyprodukował film dokumentalny dla HBO, w którym opowiada o ciężkich chwilach w życiu rodziny i samego Roberta Seniora. Opuścił on żonę i 3-letniego wówczas aktora, gdy zdał sobie sprawę, że jest gejem. Był rok 1946 rok, jednak cały czas pozostawał w kontakcie z Robertem, aż do śmierci. Zmarł w 1993 roku.

W filmie aktor czyta m.in. osobiste notatki ojca, który pisze o swej homoseksualności i o walce, jaką toczył między sobą, swą orientacją i wiarą w Boga. Produkcja "Remembering the artist Robert DeNiro Sr." miała właśnie premierę na festiwalu w Sundance.

Na początku to miał być film tylko do prywatnego użytku, chciałem, żeby moje młodsze dzieci wiedziały, kim był ich dziadek, bo nie miały szansy go poznać. W trakcie prac okazało się, że jego historia mówi nam dużo więcej o czasach, w których żył. Zrobiłem to więc również dla niego - powiedział Robert DeNiro.

Film trafi na antenę HBO w czerwcu, niestety nie wiadomo czy zostanie przetłumaczony na język polski.

To nie pierwszy przypadek, kiedy gwiazda Hollywood przyznaje się do homoseksualnego rodzica. 50 Cent niedawno pochwalił się, że wychowywała go para lesbijek. Zobacz: 50 Centa wychowywały lesbijki!

Robert De Niro z ojcem Robertem Seniorem:

Sławny pływak gej pokazał seksowne ciało: