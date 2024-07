Uznany przez hip-hopową branżę muzyczną raper 50 Cent udzielił ostatnio bardzo szczerego wywiadu. W odpowiedzi na jedno z pytań przyznał, że wychowywała go para lesbijek. Wyznanie jest o tyle zaskakujące, że jeszcze do niedawna ciemnoskóry gwiazdor na Twitterze zamieszczał teksty o charakterze homofobicznym. Dzisiaj twierdzi, że się ich wstydzi.

- Moja mama była lesbijką. Sam bym tego nie zauważył, jak się widzi dwie kobiety blisko ze sobą, to się myśli, że to przyjaciółki i już. Nie zorientowałem się, że wokół mamy nigdy nie ma żadnych facetów. Dopiero babcia mnie naprowadziła, mówiła mi - ten pocałunek mamy z "koleżanką", co właśnie widziałeś, nie był tylko czysto przyjacielski. Wtedy już wszystko było jasne. Nie czułem z tego powodu żalu, cieszyłem się, że jest szczęśliwa.