Marcin z programu "Rolnik szuka żony" ma twardy orzech do zgryzienia. Po tym jak podziękował Roksanie, na jego gospodarstwie zostały już tylko Magdalena i Anna. Rolnik w ostatnim odcinku wybrał się na randkę i został oczarowany piękną Magdaleną, jednak fani hitu TVP uważają, że to z Anną ma największe szanse stworzyć szczęśliwy związek. Współczuje Marcinowi, że musi podjąć tak ciężką decyzję, która w ogromnym stopniu wpłynie na jego życie. Fani programu uważają, że to "Anna byłaby pewniejsza", jednak po ostatnim odcinku widać, że serce zaczęło mu mocniej bić w stronę drugiej kandydatki.

Fani już wiedzą z kim powinien być Marcin z "Rolnik szuka żony". Zaskoczyły mnie niektóre komentarze

Miłosne show Telewizji Polskiej "Rolnik szuka żony", które już od lat prowadzi Marta Manowska, wzbudza wiele emocji wśród widzów, którzy chętnie śledzą losy samotnych rolników poszukujących miłości. W 11. edycji programu biorą udział: Agata, Wiktoria, Marcin, Rafał oraz Sebastian, którzy przed kamerami postanowili odnaleźć swoje szczęście. Po emocjonujących zaproszeniach na gospodarstwo przyszedł czas na pierwsze randki i poważne decyzje. W ostatnim odcinku wiele się wydarzyło u 37-letniego Marcina. Rolnik na początku postanowił odesłać jedną z pań do domu - chodzi o Roksanę, która najmocniej zabiegała o jego serce i chwile przed rozmową z rolnikiem dała mu wyjątkowy prezent. To jednak nie wpłynęło na decyzję Marcina, który powiedział wprost:

Powiem ci szczerze, że ja wolę takie osoby spokojne, spokojniejsze…. Bardziej Ania i Magda przypadły mi do gustu i chciałbym Ci podziękować. Chyba nam nie będzie dane razem oglądać kwitnących sadów na wiosnę - powiedział Marcin do Roksany.

Roksana przyjęła to ze spokojem i pożegnała się z uczestnikiem i pozostałymi dziewczynami. Rolnik, aby rozładować napięcie po odesłaniu Roksany do domu postanowił zaprosić jedną z pozostałych uczestniczek na randkę i padło na Magdalenę. 31-latka z Krakowa na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych. Początkowo Marcin sceptycznie był do niej nastawiony i nie wierzył, że Magdalena może wrócić dla niego do Polski. Kandydatka zapewniła go jednak, że jest to w stanie zrobić.

Para wybrała się na romantyczny piknik na łonie natury. Marcin z "Rolnik szuka żony" nie ukrywał, że jest oczarowany Magdaleną i nie szczędził jej komplementów - wyraźnie było widać, że mocno przypadła mu do gustu. Rolnik pozwolił sobie także na małe czułości, gdy leżeli na kocu. Rolnik czule się do niej przytulał, a w drodze do samochodu trzymali się za rękę.

Piękne oczy, piękny uśmiech, piękna kobieta - zachwycał się Marcin, Magdaleną.

Również Magdalena była zadowolona z randki, jednak poprosiła by nie zdradzać szczegółów Annie.

Czy to Marcin ostatecznie wybierze Magdalenę? Fani "Rolnik szuka żony" nie ukrywają, że ich zdaniem to Anna bardziej pasuje do rolnika. Niektórzy piszą wprost, że Anna jest pewniejszym wyborem.

Fani rolnika wydają się jednak podzieleni, część osób uważa, że "Anna byłaby pewniejsza" i to z nią widzieliby Marcina.

ja jestem za Anią

mocno kibicuje Ani, naturalna, szczera i mądra dziewczyna

Anna byłaby pewniejsza komentują fani.

Nie wszyscy jednak tak uważają. Spore grono osób uważa, że Magdalena idealnie pasuje do Marcina.

Magda a Ania to zupełnie inne osoby pod względem charakteru i sposobu bycia. Myślę, że bliżej mu do Magdy.

Widać, że w następnym odcinku zostanie Magda a Anię odeśle

W Magdzie jest Iskra i pasują do siebie. Ania też super dziewczyna, ale sprawia wrażenie cały czas smutnej. - piszą fani programu.

A Wy co uważacie? Moim zdaniem Marcin ma naprawdę trudne zadanie!

