Lil Masti od niespełna roku jest mamą małej Arii i to właśnie ta rola jest dla niej najważniejsza. Bardzo często Aniela dzieli się z fanami kadrami, które są przepełnione miłością do córki, która towarzyszy swoim rodzicom non stop. Tym razem Lil Mast dodała nowe zdjęcia na swój Instagram, a te wyraźnie nie spodobały się internautom. Dlaczego?

Reklama

Lil Masti zaskoczyła fanów

Lil Masti niegdyś nie była kojarzona z byciem rodzinną i ciepłą osobą. Jej wizerunek uległ zmianie, gdy na świecie pojawiła się jej córeczka Aria. Teraz Aniela stara się być najlepszą mamą na świecie i widać, że macierzyństwo sprawia jej wiele radości i szczęścia. Niedawno Lil Masti wyznała, że niebawem w jej rodzinie nastanie ważna uroczystość- roczek Arii.

Za niecały miesiąc pierwsze urodzinki Arii. Szykujemy piękne przyjęcie na ten wyjątkowy dzień. Nie mogę się doczekać - mówiła wówczas Aniela.

Zanim jednak huczne urodziny Arii, Lil Masti, jej mąż oraz córeczka wybrali się na wesele znajomych, a celebrytka postanowiła wszystko uwiecznić.

Wczoraj mieliśmy niesamowity dzień na weselu naszych przyjaciół! Aria była uśmiechnięta od ucha do ucha, a my razem tańczyliśmy, śmialiśmy się i cieszyliśmy się każdą chwilą. To było pełne radości i miłości wydarzenie, dziękujemy za zaproszenie i wspaniałą zabawę! - napisała Lil Masti na swoim Instagramie.

Fanom wyraźnie nie spodobało się to, że małżeństwo postanowiło zabrać na ślub i wesele malutką Arię:

Dzieci na weselu to jakieś nieporozumienie

Po co ten dzieciak tam, żeby innym uprzykrzyć zabawę??

Zatyczki do uszu na taką głośność weselną to must have dla takich maluchów - grzmią internauci.

Instagram@lilmasti

Niektórzy jednak docenili fakt, że Aniela potrafi zająć się swoją córeczką nawet podczas imprez okolicznościowych:

Zobacz także

Chodź sama nie chce dzieci na ślubie, to fajnie się widzi rodziców, którzy potrafią bawić się i zająć dzieckiem

Rośnie mała tancerka

Super, że ją wszędzie zabieracie. Będzie bardzo otwarta na świat - rozpisują się fani.

Co ciekawe, już niebawem rodzina Lil Masti się powiększy o kolejne dziecko. Jej siostra- Ada spodziewa się synka, a Aniela nie może się już doczekać, aż pozna swojego siostrzeńca.

Reklama

Zobacz także: Lil Masti dodała nowe nagranie, a fani grzmią: "Niezbyt rozsądnie"