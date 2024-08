Sylwia i Jan Dąbrowscy chętnie dzielą się radościami, które mają miejsce w ich życiu. Tym razem influencer napisał długi list do swojej żony, w którym była ważna informacja! Sylwia nie kryje swojego szczęścia, a to wszystko dzień przed jej urodzinami! Wspaniała niespodzianka.

Sylwia Przybysz pokazała wspaniałą niespodziankę od męża

Sylwia i Jan Dąbrowscy są jednym z najbardziej popularnych małżeństw w internecie. Codziennie relacjonują swoje życie prywatne i ważne dla nich uroczystości. Para doczekała się trzech córek i nie kryją, że w temacie dzieci nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Póki co, Jaś Dąbrowski skupia się jednak na swojej karierze i niedawno na jaw wyszło, że będzie jednym z prowadzących "The Voice of Poland". Wydaje się, że wszystko w życiu Dąbrowskich nabiera tempa i na domiar dobrego niedawno wprowadzili się do swojej wymarzonej willi! Teraz, gdy remont został zakończony Jan Dąbrowski postanowił zrobić dla swojej żony wyjątkową niespodziankę, a to wszystko dlatego, że kobieta obchodzi swoje urodziny!

Sylwia Przybysz dodała na swój Instagram treść listu, który napisał dla niej ukochany. Jak sama twierdzi- jest w wielkim szoku! Jan Dąbrowski napisał ukochanej, jak mocno ją kocha oraz jaką jest cudowną mamą dla ich córeczek. Miał jednak dla niej także coś specjalnego:

(...) Mam dla Ciebie małą niespodziankę. Wiem, że spodziewałaś się, że jutro wybierzemy się razem na urodzinową wyprawę, ale... nie lecimy razem. Tym razem postanowiłem zrobić coś specjalnego tylko dla Ciebie. Polecisz do Rzymu, ale nie sama- zabierzesz ze sobą swoje siostry! To będzie Wasza wyjątkowa, urodzinowa przygoda(...) Na miejscu czeka Was kilka zadań do wykonania- prostych, ale z pewnością sprawią, że Wasza podróż będzie jeszcze ciekawsza. Nie martw się, wszystko jest przygotowane, a ja z córeczkami będziemy trzymać kciuki i czekać na Twój powrót. Kocham Cię nieskończenie mocno, Twój Jasio! - czytamy z listu.

@sylwiaprzybysz

Sylwia Przybysz była wyraźnie wzruszona i nie spodziewała się, że mąż zaplanował dla niej takie wspaniałości:

Jasiu zaplanował nam wspólny urodzinowy wyjazd, na kilka godzin przed wylotem dostałam taki list - dodała Sylwia.

Na Instagramie Sylwii widać, że siostry Przybysz już są na miejscu w Rzymie. Okazuje się, że to ich pierwszy wspólny wyjazd, na który wybrały się tylko we cztery! Fani są zachwyceni niespodzianką od Jasia Dąbrowskiego:

Ten Jasiu to Ci się udał

No to udanej zabawy!

Ale ten mąż pomysłowy, ekstra. Bawcie się dobrze - rozpisują się fani.

A Wam, jak podoba się niespodzianka przygotowana dla Sylwii Przybysz?

