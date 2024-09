Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski są jedną z najlepiej dobranych par w polskim show-biznesie. Zakochani nie ukrywają, że duża rodzina jest jednym z największych ich marzeń i konsekwentnie dążą w tym kierunku. Para ma obecnie trzy córeczki: Polę, Nelę i Jaśminkę. Jedna z fanek, zapytała wprost, czy zakochani spodziewają się kolejnego dzidziusia. Pytanie to nie umknęło uwadze Sylwii Przybysz i postanowiła wyznać prawdę.

Reklama

Sylwia Przybysz odpowiedziała na pytanie o ciążę

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski ten rok mają naprawdę udany. Zakochani niedawno skończyli w końcu remont swojego domu i mogą cieszyć się rodzinnym czasem w nowym gniazdku. Rodzice Poli, Neli i Jaśminki zadbali o to, żeby ich nowa willa była idealnie przystosowana do potrzeb ich maluchów. Sylwia Przybysz chętnie pokazywała fanom, jak wygląda pokój jej córek, a w ostatnim czasie influencerka podzieliła się projektem domku dla dzieci, który stanie na ich podwórku. Trzeba przyznać, że pomieszczenia są idealnie dostosowane do potrzeb dzieci i maluchy z pewnością nie nudzą się w domu.

Instagram/Sylwia Przybysz, Jan Dąbrowski

Dąbrowscy w ostatnich dniach mieli naprawdę co świętować. Sylwia Przybysz obchodziła swoje urodziny i z tej okazji ukochany wysłał ją na wakacje z siostrami, a w dniu powrotu Sylwii do domu zorganizował w ogrodzie imprezę niespodziankę. Do sieci trafiły kadry z tego dnia i nie zabrakło życzeń od fanów.

Oprócz życzeń pojawił się jednak komentarz o ciążę!

Czy tylko ja widzę ciążę? - zapytała jedna z fanek.

Sylwia Przybysz nie zamierzała zostawić pytania bez odpowiedzi i w dosadny sposób oznajmiła, że nie jest w ciąży.

Zobacz także

Masakra, to nie ciąża. To bluzka włożona w spodnie i jej niefortunne ułożenie - oznajmiła Sylwia Przybysz nie kryjąc swojej irytacji.

Instagram/Sylwia Przybysz

Internauci stanęli za Sylwią murem i przyznali, że pisanie komentarzy sugerujących ciąże jest nie na miejscu.

Powinno się już wiedzieć ze pisanie kobiecie komentarzy sugerujących ciążę jest zwyczajnie nie na miejscu - zauważyła jedna z fanek.

A Wy, co o tym sądzicie?

Reklama

Zobacz także: Ogłosili koniec remontu w nowym domu. Fani grzmią: "Myślałam że to stan surowy"