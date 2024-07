Odkąd pojawiła się informacja, że Polska wraca do konkursu Eurowizji po dwóch latach nieobecności, w mediach zawrzało. Początkowo spekulowano kto będzie nas reprezentował i z jakim utworem wystąpimy przed Europą. Komisja zgromadzona wokół TVP zdecydowała o wyborze Donatana i Cleo z hitem "My Słowianie - We Are Slavic". Przypomnijmy: TVP tłumaczy się z wyboru Donatana i Cleo

Wczoraj odbył się półfinał z udziałem naszej ekipy, wystąpiliśmy z numerem 5 tuż przed najbardziej kontrowersyjną uczestniczką zmagań, Conchitą Wurts nazywaną "kobietą z brodą". Okazuje się, że Polacy wbrew krążącym opiniom zasiedli przed telewizorami, by śledzić zmagania piętnastu państw w tym także Polski.

Jak podaje serwis wirtualnemedia.pl drugi półfinał obejrzało 3,28 miliona widzów telewizyjnej Jedynki oraz 220 tys. TVP Polonia. W sumie półfinał Eurowizji na obu antenach obejrzało średnio 3,5 miliona osób.

W czasie pokazywania zmagań w Kopenhadze TVP1 była zdecydowanym liderem oglądalności, pokonując "Kuchenne rewolucje" i "Przyjaciółki" emitowane w TVN i Polsacie. Warto dodać, że sam występ Cleo zdecydowało się obejrzeć 3,71 miliona widzów. Pierwszy półfinał emitowany we wtorek nie cieszył się już tak dużą popularnością - jego łączna oglądalność wyniosła 1,46 miliona widzów.

