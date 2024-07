Wczorajszy półfinał Eurowizji 2014 był dla Polaków szczególnie emocjonujący z uwagi na występ Cleo z przebojem "My Słowianie". Szanse naszych reprezentantów do finału były jedną wielką niewiadomą, bo choć wzbudzali oni dużo szumu w Kopenhadze to jednak historia naszych zmagań na tym konkursie studziła nieco entuzjazm. Cleo dała jednak świetny występ, a Europa doceniła nasze piękne kobiety. Przypomnijmy: POLSKA W FINALE EUROWIZJI! Kto jeszcze?

Reklama

W momencie ogłoszenia wyników, polscy internauci dosłownie oszaleli z radości. Portale społecznościowe zalała fala entuzjastycznych postów i zdjęć, a zewsząd sypały się gratulacje dla Donatana i Cleo. Oczywiście oni również podzielili się swoją radością z werdyktu, choć każde z nich uczyniło to na swój sposób. Wokalistka opublikowała zdjęcie zza kulis i serdecznie podziękowała za wsparcie, dedykując przy okazji występ swoim bliskim.



Zrobiliśmy to! Dziękuję wszystkim którzy nas wspierali - dziękuję za Wasze głosy i życzliwość. Wzruszające jest widzieć tyle Polskich flag na widowni. Ten występ dedykuje mojemu Bratu i Tacie! - napisała Cleo.

Donatan również podziękował, choć w swojej notce odniósł się ironicznie do tych, którzy nie szczędzą krytyki pod adresem jego i Cleo. Dołączył również zdjęcie, na którym... widać mu oczy. W jego przypadku to akurat prawdziwy ewenement.



Przeszliśmy!!! Dziękujemy za głosy i wsparcie. Zróbcie hałaaaaas!Dziękujemy wszystkim życzliwym - a malkontentom i siejącym defetyzm niech pęknie żyłka w oku. Samojebka tuż po ogłoszeniu wyniku Widać to nieskrywane zadowolenie i mój entuzjazm - bije ode mnie radość WIDAĆ OCZY!!! #NiemaCoSięPodniecać:) - skwitował Donatan.

Teraz przed duetem sobotni finał, a oczekiwania fanów z Polski zdecydowanie wzrosły po wczorajszym triumfie. Kibicujecie Donatanowi i Cleo?

Zobacz: Kobieta z brodą z Austrii sensacją Eurowizji 2014! Wygra konkurs?

Zobacz także

Reklama

Galeria zdjęć z półfinału Eurowizji 2014: