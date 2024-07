Czasami czytając wywiady z gwiazdami można natrafić na niezłe perełki. Przykładem tego jest chociażby ostatnia rozmowa z Kasią Zielińską, jaką przeprowadził magazyn o podróżach "Voyage". Gwiazda zdradziła, że kocha zwiedzać świat, szczególnie Azję, a także wracać do Krakowa. Kasia pochwaliła się także ulubioną potrawą.

Okazuje się, że Zielińska najchętniej za granicą zajada się... "sałatką ze szpiku kostnego". Jak dla nasz brzmi mało zachęcająco.

- Znajomi śmieją się, że często jeżdżę do Nowego Jorku tylko po to, by zjeść sałatkę ze szpiku kostnego.