Już w niedzielę Netflix udostępni kultową komedię świąteczną. Popularnością bije nawet „Kevina”

Choć większość z nas przyzwyczaiła się do tego, że co roku w okresie Bożego Narodzenia w telewizji wyświetlany jest „Kevin sam w domu”, to mnóstwo widzów nie wyobraża sobie świąt bez kultowej komedii romantycznej, jaką jest „Holiday”. Produkcja z Cameron Diaz i Judem Law już 1 grudnia pojawi się na Netfliksie.