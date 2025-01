Polsat jest jedną z najdłużej oglądanych przez Polaków stacją, bowiem swój początek miała 5 grudnia 1992 roku! Od tamtej pory możemy oglądać w niej rozmaite formaty rozrywkowe i nie tylko, a jednym ze sztandarowych programów jest obecnie "Taniec z gwiazdami". Polsat regularnie zapewnia również swoim odbiorcom rozrywkę, umieszczając w programie ciekawe filmy z wszelkich możliwych kategorii. Tym razem widzowie mogą spodziewać się hitowej polskiej komedii.

O 21:10 Polsat pokaże uwielbiany polski film

Nie macie planów na piątkowy wieczór? Polsat wie, jak temu zaradzić i już o 21:10 wyemituje kultową polską komedię! Za moment widzowie zobaczą m.in. Mikołaja Roznerskiego i Maćka Zakościelnego w filmie "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach"! Czego po produkcji mogą spodziewać się ci, którzy zetkną się z nią po raz pierwszy?

Film „7 rzeczy, których nie wiecie o facetach” zadebiutował w 2016 roku i szybko zyskał popularność wśród fanów polskich komedii romantycznych. Produkcja w reżyserii Kingi Lewińskiej opowiada o miłości, przyjaźni i wyzwaniach codziennego życia. Przedstawia historie kilku mężczyzn, których losy splatają się w niespodziewany sposób. Widzowie śledzą perypetie miłosne, zawodowe i życiowe bohaterów, którzy próbują odnaleźć siebie w świecie pełnym wyzwań.

Każdy z bohaterów ma swoje unikalne problemy i cele:

Jeden marzy o założeniu rodziny,

Drugi stara się odnaleźć sens życia,

Inny zmaga się z wyzwaniami w karierze zawodowej.

Film łączy humor z refleksją nad relacjami międzyludzkimi, a jego lekki ton sprawia, że jest idealny na wieczór z komedią romantyczną.

Gwiazdorska obsada filmu "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach"

„7 rzeczy, których nie wiecie o facetach” to produkcja, która bawi, wzrusza i skłania do refleksji. Dzięki świetnej obsadzie i uniwersalnym tematom, film trafił do serc szerokiej publiczności. Jego humorystyczne podejście do problemów codzienności sprawia, że jest to doskonały wybór na relaksujący seans.

Na ekranie zobaczymy znakomitych polskich aktorów:

Macieja Zakościelnego jako jednego z głównych bohaterów,

jako jednego z głównych bohaterów, Mikołaja Roznerskiego ,

, Pawła Domagałę ,

, Zbigniewa Zamachowskiego ,

, Alicję Bachledę-Curuś ,

, Joannę Jarmołowicz ,

, Aleksandrę Hamkało.

Każdy z nich wniósł do filmu swoją wyjątkową charyzmę, tworząc postaci, które zapadają w pamięć.

Jak widzowie oceniają film "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach"?

Film zebrał różnorodne recenzje – od pozytywnych, które chwaliły lekkość i humor, po krytyczne, które wskazywały na pewne schematy w fabule. Niemniej jednak, wielu widzów uznało „7 rzeczy, których nie wiecie o facetach” za film idealny na niezobowiązujący wieczór. Od lat produkcja cieszy się ogromnym uznaniem ze strony Polaków, którzy chętnie do niej wracają. To jeden z popularniejszych tytułów, który utkwił im w pamięci.

Będziecie oglądać "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach” dziś o 21:10 na antenie Polsatu?

