Co robi Maciek Koterski, czyli Piotruś z "Kogla Mogla"?

W postać małego Piotrusia Wolańskiego wcielał się Maciek Koterski. Niektórzy mylnie myśleli, że był to Michał Koterski - obecnie znany aktor i syn Marka Koterskiego. Co się dzieje z pierwszym odtwórcą roli Piotrusia? Maciej Koterski nie skorzystał z szansy i wycofał się z aktorstwa. Rola Piotrusia była jedną, jaką kiedykolwiek przyjął. Maciek Koterski zniknął z życia publicznego. Na próżno szukać go także w social mediach. Plotka głosi, że Maciek Koterski mieszka w Australii. Jednak nikt z produkcji "Kogla Mogla" nie wie, czym dokładnie się zajmuje.

- Nie miałam z nim żadnego kontaktu - powiedziała nam Ilona Łepkowska.

Wiemy za to, jak potoczyły się losy filmowego Piotrusia.

