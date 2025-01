Po potężnej dawce filmów o tematyce świątecznej, jakie w ostatnich tygodniach serwowały stacje telewizyjne i platformy streamingowe przyszedł czas na chwilę wytchnienia, ale niekoniecznie z największymi nowościami, jakimi nieustannie kusi nas Netflix, Max czy Prime, ale z polską komedią romantyczną. Stacja Polsat już dziś o 19.55 wyemituje hit z 2007 roku, który w Walentynki bił rekordy popularności. Mowa oczywiście o filmie "Dlaczego nie!" z gwiazdorską obsadą i Maciejem Zakościelnym w roli głównej!

Polsat zadbał o to, aby widzowie stacji nie nudzili się w piątkowy wieczór i już o 19.55 będą mogli obejrzeć współczesną wersję bajki o Kopciuszku czyli komedię romantyczną "Dlaczego nie!" z 2007 roku w reżyserii Ryszarda Zatorskiego.

To historia kalejdoskop: pełna rozmaitych uczuć: miłości, przyjaźni, zazdrości, zdrady, rywalizacji, pogoni za sukcesem… – tak o filmie mówi sam reżyser Ryszard Zatorski.

W rolach głównych zobaczymy Macieja Zakościelnego, który ostatnio wrócił i pokazał swoje umiejętności taneczne w programie "Taniec z Gwiazdami", oraz Annę Cieślak i Małgorzatę Kożuchowską. W hitowym filmie wystąpiła też Anna Przybylska, a fani aktorki z pewnością z ogromną przyjemnością zasiądą przed telewizorami, aby znów zobaczyć aktorkę w świetnej formie, jaką zachwycała przez lata swojej kariery aktorskiej.

A o czym jest film "Dlaczego nie"? Komedia romantyczna opowiada historię młodej absolwentki, która po studiach na Akademii Sztuk Pięknych rozpoczyna swoją zawodową ścieżkę i stoi przed wyborem pierwszej pracy. Początkowo razem z Piotrkiem, chłopakiem, z którym mieszka znajdują tymczasową pracę w firmie cateringowej, ale Małgosia składa podania do dużych agencji marketingowej i liczy na to, że jej życie niebawem się zmieni. Niestety po drodze będzie miała wiele przygód i nieraz wpadnie w tarapaty. Potem poznaje przystojnego Janka, którego bierze za ochroniarza, ale nie wie, że skrywa on tajemnicę. Małgosi uda się zdobyć wymarzoną pracę i przy okazji spotka księcia z bajki? Tego dowiecie się, oglądając "Dlaczego nie".

W filmie "Dlaczego nie" zagrała plejada polskich gwiazd, a wśród nich nie zabrakło Anny Cieślak, Macieja Zakościelnego, Małgorzaty Kożuchowskiej, Anny Przybylskiej, Tomasza Kota, Antoniego Pawlickiego, Joanny Jabłczyńskiej, Agnieszki Warchulskiej, Pawła Królikowskiego, Jakuba Wesołowskiego, Przemysława Cypryańskiego, Katarzyny Glinki i Krzysztofa Hołowczyca. Wybór Polsatu w piątkowy wieczór to nie lada gratka dla fanów komedii romantycznych.

Na portalu Filmweb otrzymał ocenę 4,9/10 od widzów i 3,6 od krytyków, jednak od lat bawi fanów polskich komedii romantycznych i po "Nigdy w życiu" nadal jest w czołówce.

Zwiastun filmu "Dlaczego nie!" obejrzycie tutaj!