Niemal wszystkie stacje telewizyjne walczą o widza na różne sposoby. W trakcie jesiennej ramówki przeważają różnego rodzaju reality-show, część stacji sięga zaś po sprawdzone, kultowe filmy. W środę, 2 października, stacja TVN 7 pokaże produkcję, której nie można ominąć. Główną rolę zagrała w niej sama Meryl Streep, co już jest wystarczającym powodem by wybrać właśnie ten kanał. Poznajcie szczegóły!

"Boska Florence" w TVN 7!

2 października, w środę o godzinie 21:00, stacja TVN 7 wyemituje film "Boska Florence" - amerykańską komedię biograficzną z 2016 roku. W roli tytułowej Florence Foster Jenkins zobaczymy Meryl Streep - jedną z największych współczesnych aktorek. Za tę rolę Meryl otrzymała nominację do Oscara. O czym jest zaś "Boska Florence"?

Film "Boska Florence" opowiada o Florence Foster Jenkins, bogatej dziedziczce z Nowego Jorku, która marzy o karierze śpiewaczki operowej, mimo że brak jej talentu wokalnego. W filmie obserwujemy jej niezłomną wiarę w siebie, pomimo oczywistych braków, oraz drogę do wielkiego występu w Carnegie Hall. Komedia pokazuje determinację, miłość do muzyki i wsparcie ze strony jej męża oraz przyjaciół, a także komiczne i wzruszające momenty związane z jej występami. Meryl Streep w roli Florence zachwyca swoim aktorstwem. W obsadzie również Hugh Grant, Rebecca Ferguson czy Stanley Townsend.

Kim zaś była tytułowa Florence? Florence Foster Jenkins, bo o niej mowa, była amerykańską dziedziczką fortuny (po ojcu bankierze) i wielką miłośniczką muzyki, która zyskała sławę jako "najgorsza śpiewaczka świata". Pomimo braku talentu wokalnego, marzyła o karierze operowej i zorganizowała liczne występy (za pieniądze ze spadku), które zyskały popularność ze względu na jej całkowitą niezdolność do śpiewania. Z determinacją i niezłomną wiarą w swoje możliwości, osiągnęła szczyt swojego marzenia, występując w Carnegie Hall. Florence stała się ikoną dzięki swojej pasji i nieświadomości krytyki, inspirując innych do dążenia do swoich celów, niezależnie od przeciwności.

Zobaczcie zwiastun filmu, który dziś zobaczycie na TVN 7 - o godzinie 21:00, tuż po "Hotelu Paradise".

Jeśli nie przekonuje Was "Boska Florence" na TVN 7, to w programie telewizyjnym na wieczór w środę 2 października, znajdziecie wiele innych, ciekawych propozycji. TVN pokaże dziś kolejny odcinek telenoweli "B&B Love", z kolei Polsat - program "Moja mama i Twój Tata" z Kasią Cichopek w roli prowadzącej (na zdjęciu poniżej).

Stacje TVP stawiają na seriale - w TVP 2 kolejne odcinki "Barw Szczęścia" i "Na dobre i na złe", zaś w TVP 1 "Korona królów. Jagiellonowie", następnie zaś Liga Mistrzów UEFA.

W Czwórce kolejne odcinki seriali "Uroczysko" oraz "Sprawiedliwi. Wydział kryminalny". W TV Puls z kolei film z 2022 roku - "Detektyw Marlowe". Co wybierzecie?

