Już dziś, 6 grudnia o 20:10, Polsat pokaże film "Cruella" z Emmą Stone w roli głównej! Nie mamy wątpliwości, że przed telewizorami zasiądą miliony widzów. Poznajcie szczegóły!

Reklama

O czym jest film "Cruella"?

Film "Cruella" z 2021 roku to amerykańska komedia kryminalna w reżyserii Craiga Gillespiego, z Emmą Stone w roli tytułowej. Opowiada o buntowniczych początkach jednej z najbardziej znanych postaci, legendarnej Cruelli de Mon. Akcja filmu rozgrywa się w Londynie w latach 70. XX wieku, na tle punkowej rewolucji. Historia skupia się na Estelli, bystrej i kreatywnej dziewczynie, zdeterminowanej, by zyskać sławę dzięki swoim projektom. Jej talent do mody przyciąga uwagę baronowej von Hellman, legendy mody, co prowadzi do serii wydarzeń, które sprawiają, że Estella przechodzi na nikczemną stronę i staje się żądną zemsty Cruellą.

Ciekawostki o filmie "Cruella"

Film zdobył Oscara za najlepsze kostiumy.

Emma Stone wcieliła się w rolę Cruelli de Mon, prezentując zniuansowaną grę aktorską, która spotkała się z uznaniem krytyków.

Akcja filmu rozgrywa się w Londynie w latach 70. XX wieku, na tle punkowej rewolucji, co nadaje produkcji unikalny klimat i styl.

Film zawiera jedną scenę po napisach.

Kim jest Emma Stone?

Emma Stone, właściwie Emily Jean Stone, urodziła się 6 listopada 1988 roku w Scottsdale w stanie Arizona, USA. Jest amerykańską aktorką, która zdobyła uznanie zarówno krytyków, jak i widzów dzięki swojej wszechstronności i charyzmie na ekranie.

Kariera aktorska:

Debiut i wczesne role: Stone rozpoczęła karierę aktorską w młodym wieku, występując w lokalnych teatrach. Jej pierwszą znaczącą rolą filmową była postać Jules w komedii "Supersamiec" (2007).

Stone rozpoczęła karierę aktorską w młodym wieku, występując w lokalnych teatrach. Jej pierwszą znaczącą rolą filmową była postać Jules w komedii "Supersamiec" (2007). Przełomowe role: W 2010 roku zagrała główną rolę w filmie "Łatwa dziewczyna", za którą otrzymała nominację do Złotego Globu. Następnie wystąpiła w takich filmach jak "Służące" (2011) i "Niesamowity Spider-Man" (2012) jako Gwen Stacy.

W 2010 roku zagrała główną rolę w filmie "Łatwa dziewczyna", za którą otrzymała nominację do Złotego Globu. Następnie wystąpiła w takich filmach jak "Służące" (2011) i "Niesamowity Spider-Man" (2012) jako Gwen Stacy. Nagrody i wyróżnienia: W 2017 roku zdobyła Oscara za najlepszą rolę pierwszoplanową w filmie "La La Land". W 2023 roku otrzymała drugiego Oscara za rolę w filmie "Biedne istoty".

Życie prywatne:

Emma Stone jest żoną Dave'a McCary'ego, z którym ma córkę urodzoną w 2021 roku. Para prowadzi wspólnie firmę produkcyjną o nazwie Fruit Tree.

Reklama

Będziecie oglądać "Cruellę" na Polsacie?