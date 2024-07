1 z 11

Już 10 lutego polska premiera filmu "Ciemniejsza strona Greya". Film do amerykańskich kin trafi dwa dni wcześniej, ale zapewnie rekordy popularności i tak pobije w Walentynki. Co wydarzy się w drugiej części filmu, który powstał na podstawie książki E.L. James?

Premiera Ciemniejszej strony Greya. Co wydarzy się w filmie? Zwiastun i zdjęcia

W filmie pojawi się była kochanka Christiana Leila Williams, która będzie chciała skrzywdzić Anę! W jednej ze scen widać, jak celuje w nią z pistoletu! Czy ukochanej Christiana coś się stanie? Tego dowiemy się dopiero po premierze, ale z pewnością fani książki znają finał tej historii. Cały film zacznie się od pięknych scen, w których Christian po zerwaniu próbuje odzyskać ukochaną i zabiera ją na łódź, do swojego domu, na bal maskowy. Wszystko wygląda bajkowo, ale później pojawiają się kłopoty. Czy uda im się wyjść z nich zwycięsko i ich miłość przetrwa? Okaże się w lutym, a teraz zachęcamy Was do obejrzenia nowego zwiastuna filmu i nowych zdjęć z planu "Ciemniejszej strony Greya"!

Nowy zwiastun Ciemniejszej strony Greya