Honorata Skarbek ma za sobą bardzo udany rok - wydała drugą płytę, zagrała kilkadziesiąt koncertów, pojawiła się też z wyróżnieniami na największych muzycznych festiwalach. Na zwieńczenie tych ostatnich miesięcy postanowiła przygotować coś jeszcze. Przypomnijmy: Honey szykuje prawdziwą gratkę dla fanów

Okazuje się, że reedycja płyty "Million" z akustycznymi wersjami jej singli to nie koniec. Honorata opublikowała właśnie w sieci teledysk do piosenki "Fenyloetyloamina", który nagrała w tajemnicy przed fanami kilkanaście dni temu we Wrocławiu. Za jego produkcję odpowiada duet Grymuza & Lewicka, który ma w swoim portfolio klipy takich wykonawców jak Rafał Brzozowski, Madox, czy właśnie Honey.

Jest to pierwszy teledysk, w którym Skarbek prezentuje się w swojej nowej, bardzo krótkiej fryzurze. Całość utrzymana jest w minimalistycznym stylu, bez przeładowanych efektów i fajerwerków. Honey zdaje się być bardzo dumna z nowej produkcji.

Dzisiaj, chciałabym przedstawić Wam mój projekt, który powstał na przestrzeni zaledwie tygodnia. Video promocyjne reedycji płyty MILLION. W ciągu kilku dni zdążyliśmy to nagrać, zmontować i wrzucić- taka praca to czysta przyjemność. To projekt zrealizowany z mojej inicjatywy i wewnętrznej potrzeby, który zrobiłam sama i dla samej siebie - napisała na swoim blogu wokalistka.

Tak prezentuje się nowy klip Honey do utworu "Fenyloetyloamina". Podoba wam się w takiej odsłonie?

