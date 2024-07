Honorata Skarbek jest w gronie najpopularniejszych polskich wokalistek młodego pokolenia, ale trzeba przyznać, że ciężko pracuje na swój sukces. Popularności przysparzają jej nie tylko kolejne przeboje, ale również jej coraz bardziej charyzmatyczny styl. Przypomnijmy: Bardzo szczupła Honey w nowej fryzurze na imprezie RMF FM

Na początku swojej kariery mogliśmy podziwiać Honey dość często - młoda wokalistka pojawiała się na imprezach modowych, premierach filmów czy nawet prezentacjach kosmetyków, oczywiście chętnie pozując na ściankach. Od jakiegoś czasu jednak Honorata pojawia się tylko na imprezach stricte muzycznych i nie jest to przypadek - Skarbek na swoim blogu przyznała, że celowo ograniczyła medialną działalność, aby skupić się na muzyce i promowaniu tylko własnej twórczości.

Jak zapewne mogliście zauważyć od ponad roku, konsekwentnie nie pojawiam się na żadnych imprezach medialnych, których tematyka odbiega od muzyki. W tym roku mogliście zobaczyć mnie tylko na festiwalach, rozdaniach muzycznych nagród czy ogłoszeń nominacji do nich. Z perspektywy czasu sama przestałam poważnie postrzegać osoby bijące ściankowe rekordy. Swego czasu sama poszłam na kilka bezsensownych imprez, których tematyka w ogóle mnie nie interesowała, ale myślałam, że tak trzeba. Byłam świeżynką w tym biznesie, nie wiedziałam co powinnam robić, a czego nie. Każdy popełnia błędy, szczególnie kiedy ma się naście lat. Nigdy w życiu moim celem nie były blaski fleszy. Uważam to za próżne i bezcelowe- szczególnie w naszym kraju i w naszym show-biznesie. Myślę, że ranga osób zaliczających kilka imprez w tygodniu spada bardzo nisko - napisała na swoim blogu Honey.