Ten rok był dla Honoraty Skarbek przełomowy. Młoda wokalistka wylansowała przebój wakacji z singlem "Nie Powiem Jak", wydała swoją drugą płytę "Million" i zagrała mnóstwo koncertów. Postanowiła też ograniczyć medialne wyjście na imprezy i pozowanie na ściance. Przypomnijmy: "Ranga osób zaliczających kilka imprez w tygodniu spada bardzo nisko"

Honey była za to gościem na środowym wydarzeniu muzycznym MTV EMA Pre-Party 2013. Honorata poinformowała niedawno swoich fanów na Facebooku, że już 5 listopada odbędzie się premiera reedycji płyty "Million". W rozmowie z AfterParty.pl gwiazda zdradza, dlaczego to wydawnictwo będzie różniło się od innych i wyjawia, jakie utwory usłyszmy na nowym albumie.

Reedycja mojej płyty "Million" nie będzie odgrzewanym kotletem. Kiedy moja wytwórnia wyszła z taką inicjatywą, żeby tę reedycję zrobić to na początku kręciłam trochę nosem. Natomiast starałam się zrobić to najlepiej jak umiałam i dlatego wymyśliłam, że nagramy drugą osobną płytę, nagraną akustycznie tylko z pianinem i gitarą. Zawarte na niej będą wszystkie moje single od początku kariery czyli od "No One" po "Insomnię" - dwa i pół roku pracy muzycznej w nowych aranżacjach, nagranych jeszcze raz. Będą cztery nowe utwory - "Aeroplane" czyli angielska wersja "Nie Powiem Jak" i trzy premierowe kawałki po polsku: "Mój Sen", "Jedna Cisza" i "Fenyloetyloamina" - wyznała w rozmowie z nami.