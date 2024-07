Już jest nowy singiel Marii Niklińskiej! Utwór pod tytułem "Coming Home" właśnie pojawił się w sieci. Utwór powstał kilka miesięcy temu w Los Angeles. Maria jest nie tylko wykonawcą, ale również współautorem muzyki i słów. Jaki jest jej nowy utwór? Niejednoznaczny i wielowymiarowy. Czy odniesie sukces? Wiele na to wskazuje!

Coming Home to bardzo ważny dla mnie utwór. Home czyli Dom to nie tylko miejsce fizyczne, ale przede wszystkim to co i kogo mamy w sercu - powiedziała Maria Niklińska.