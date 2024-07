Dokładnie tydzień temu swoją premierę miał nowy singiel Dody zatytułowany "Wkręceni (High Life)". Utwór szybko podbił serca fanów gwiazdy, co więcej - zyskał również uznanie w oczach krytyków muzycznych. Przypomnijmy: Jest już NOWY singiel Dody. Będzie hit?

Doda jest jedną z tych artystek, które niesamowicie wielką wagę przykładają do teledysków. Wokalistka słynie z tego, że inwestuje duże pieniądze w realizację swoich klipów i wyróżniają się one na polskim rynku zaawansowaniem produkcji i efektownymi pomysłami. Wielbiciele gwiazdy już zastanawiają się, kiedy ujrzymy teledysk do nowego singla i co tym razem wymyśli ich idolka. Co na to sama Doda? W rozmowie z Pauliną Drażbą w "Pytaniu na Śniadanie" uchyliła rąbka tajemnicy.

Pomysł na teledysk już jest. Kiedy premiera? Niebawem - nie pozwolę wam na niego długo czekać - obiecuje piosenkarka.

Jesteśmy pewni, że i tym razem Doda zaskoczy. Zanim jednak gwiazda opublikuje wyczekiwany klip, już w najbliższy wtorek (22.10) zobaczymy ją w programie Kuby Wojewódzkiego, gdzie "High Life" zaśpiewa na żywo.

