Doda po rehabilitacji po wypadku ostro wzięła się do pracy i nie próżnuje - mocno pracuje nad nową płytą, wydała singiel, który ma stać się przebojem i odświeżyła swój wizerunek. Przypomnijmy: Nowy singiel to nie koniec zmian u Dody. Zobaczcie jej NOWĄ fryzurę

Dziś gwiazda była gościem programu Agaty Młynarskiej "Świat się kręci" - już bez kołnierza ortopedycznego, w nowej fryzurze i świetnym nastroju. Powodem jej wizyty była rozmowa o walce z białaczką i Fundacji DKMS, w której działalność Doda jest mocno zaangażowana od kilku już lat. Rozmowa skupiła się wokół wydarzeń związanych z chorobą Nergala i wielką akcją poszukiwania szpiku, którą artystka rozpoczęła niemal od razu. Rabczewska podkreślała też, jak ważne jest, aby każdy zarejestrował się jako dawca.

Wszystko zaczęło się od jednego smsa. Będąc w szpitalu z moim byłym narzeczonym wysłałam smsa do dziesięciu osób, które wydawały mi się najbliższe i skore do pomocy, m.in. do Jolanty Kwaśniewskiej. W ciągu dwóch dni ten sms rozszedł się wśród kilkudziesięciu tysięcy osób, a następnie na cały kraj. Szczerze mówiąc, prawdopodobnie jak każdy z Państwa, nigdy wcześniej o białaczce nie myślałam, ale ta sytuacja to zmieniła. To był poryw serca, bardzo spontaniczny impuls. Prawdopodobnie zareagowałabym tak samo, gdyby każda inna osoba z mojego bliskiego otoczenia potrzebowałaby takiej pomocy. Zostałam wyróżniona za swoją działalność, ale i tak najmilsze jest to, jak czytam, że dzięki tej akcji ktoś miał szansę się wyleczyć, wyzdrowiała czyjaś mama czy córka - opowiadała w studio Doda.