To niezwykle intensywny czas w karierze Dody. Piosenkarka dopiero co wypuściła numer oraz teledysk, które powstały w trakcie współpracy ze Smolastym. Fani czekają na autorski program wokalistki, która wyprzedaje bilety na swoją ostatnią trasę koncertową. Choć wiele się mówi o problemach osobistych artystki, ta najwyraźniej chce skupić się przede wszystkim na zobowiązaniach zawodowych. W międzyczasie znalazła chwilę, by w niedzielę 13 sierpnia zagrać koncert w ramach trasy TVP "Roztańczona Polska". Po występie przekazała radosne wieści.

Reklama

Doda zapowiada kolejne projekty po koncercie TVP

W niedzielę Doda znów podjęła się współpracy z Telewizją Polską. Od marca królowa popu pojawia się na wspólnych projektach TVP, choć przez wiele lat nie oglądaliśmy jej w stacji. Wszystko zmieniło się po tym, jak odeszła Joanna Kurska, czyli żona byłego prezesa. W miniony weekend Doda była jedną z gwiazd koncertu w Myślenicach.

Zobacz także: Smolasty komplementuje Dodę. Zawstydził się, gdy się zaśmiała

Instagram @dodaqueen

Nie obyło się bez małych problemów. Piosenkarka przyznała, że wysoka temperatura dała jej się we znaki. Na chwilę przed koncertem stwierdziła, że panują ekstremalne warunki.

Słuchajcie, ja czegoś takiego nawet w Egipcie nie przeżyłam, w którym nigdy nie byłam. Tak gorąco, w samym środku słońca scena. Musiałam sobie wypić sok pomidorowy, bo prawie zemdlałam. 40 stopni odczuwalne na scenie. Masakra, taniec, śpiew, upał. Jak brałam powietrze, żeby śpiewać, to mnie tutaj paliło — powiedziała.

Instagram @dodaqueen

Na szczęście wszystko ułożyło się zgodnie z planem, a występ gwiazdy zachwycił publiczność i widzów. Następnego dnia Doda nie ukrywała radości i podzieliła się radosną nowiną w mediach społecznościowych. Artystka przekazała, że pierwszy odcinek jej show pojawi się w telewizji już za równo trzy tygodnie. Opowiedziała też o kolejnych projektach.

Zobacz także

Nie mogę uwierzyć, że już za równo trzy tygodnie pierwszy odcinek mojego reality show w Polsacie, a wraz z nim kolejna tura sprzedaży biletów. 1 września premiera mojej linii suplementów i tego dnia oddaję również gotowy materiał na reedycję "Aquarri". Pięć nowych piosenek — napisała na Instagramie.

Zobacz także: Doda pokazała list miłosny. Pisze "o miłości, która przetrwa koniec świata"

Przy okazji Doda pochwaliła się stylizacją, którą miała na sobie w dniu koncertu. Wokalistka postawiła na odważną, przezroczystą koszulkę z błyszczącymi dodatkami. Do tego zaprezentowała się w granatowej mini oraz długich rękawiczkach.

Reklama

To nie koniec wielkich wiadomości. Niedawno dowiedzieliśmy się, że Doda i Smolasty mają powód do świętowania. Myślicie, że to początek owocnej współpracy?

Instagram @dodaqueen

Instagram @dodaqueen