Zamiast programu "Świat się kręci" w jesiennej ramówce TVP zobaczymy nowe show "Co słychać, Polsko?", które poprowadzą na zmianę Anna Popek oraz... Paulina Chylewska. Kiedy zobaczymy nowy program TVP 1 na antenie? O czym będzie? Poznajcie wszystkie szczegóły!

Nowy program w TVP z Anną Popek i Pauliną Chylewską

Informację o nowym programie TVP 1 podał portal Business Insider Polska. Po tym, jak TVP zrezygnowała z produkcji show "Świat się kręci" spekulowano, że zastąpi go program o tematyce informacyjno -rozrywkowej. I rzeczywiście tak będzie - w "Co słychać, Polsko?" będą omawiane aktualne tematy społeczne oraz kulturalne wraz z udziałem gości. Program będzie realizowany wewnętrznie przez TVP. Ma być nadawany na żywo, a pierwszy odcinek zobaczymy już 29 sierpnia około godziny 17:35. Paulina Chylewska oraz Anna Popek będą go prowadziły na zmianę.

Będziecie oglądać?

Anna Popek ma nowy program!

Paulina Chylewska będzie jedną z współprowadzących.

"Co słychać, Polsko?" zastąpi show "Świat się kręci", który prowadziła Agata Młynarska.