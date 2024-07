TVP nie pokaże po wakacjach programu "Świat się kręci"! Nowe władze Telewizji Publicznej zdecydowały o zakończeniu emisji programu, który od początku prowadziła Agata Młynarska. Co pojawi się w jesiennej ramówce TVP zamiast "Świat się kręci"?

Koniec Świat się kręci! We wrześniu nowy program w TVP

Jak podają wirtualnemedia.pl, TVP pracuje nad własnym programem informacyjno-rozrywkowym, który trafi na antenę jesienią.

Po wakacjach powracamy z nową formułą wyprodukowaną całkowicie własnymi środkami TVP. Będzie to program informacyjno-rozrywkowy, nad którym prace idą pełną parą - przekazało portalowi Wirtualnemedia.pl centrum informacji TVP.

Przypominamy, że kilka dni temu z programem "Świat się kręci" pożegnała się Agata Młynarska. Prezenterka na antenie powiedziała, że to jej ostatni odcinek "Świat się kręci" w tym sezonie i nie wie, czy zobaczy się z widzami po wakacjach, ale sam fakt, że zdecydowała się na takie emocjonalne pożegnanie wskazywał na to, że szanse na powrót jej programu po wakacjach są bardzo małe. Teraz już wiadomo, że program nie pojawi się jesienią na antenie. Czy nowe show poprowadzi Anna Popek? Wiele na to wskazuje, bo to właśnie ona jest teraz ulubienicą nowych władz TVP.

Agata Młynarska była bardzo wzruszona podczas pożegnania z widzami TVP

Dziś Artur Orzech poprowadził ostatni odcinek Świat się kręci

Czy nowy program poprowadzi Anna Popek?