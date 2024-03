Anna Popek w połowie marca dodała wzruszający wpis, w którym po 30 latach żegnała się z pracą w stacji TVP. Fani pewnie myśleli, że po zwolnieniu z telewizji dziennikarka będzie miała więcej czasu na nadzór budowy swojego nowego domu. Jednak nic bardziej mylnego! Zaledwie po kilku dniach przerwy zawodowej media obiegła informacja o nowym programie Anny Popek! Gdzie teraz zobaczymy dziennikarkę?

Widzowie polubili Annę Popek między innymi podczas programu "Pytanie na śniadanie", który prowadziła wraz z Robertem Rozmusem. Niestety przyszedł czas zmian i dziennikarka musiała pożegnać się z rolą gospodyni w tym formacie. 15. marca dodała obszerny wpis, w którym dziękowała wszystkim widzom oraz telewizji TVP za dotychczasową współpracę i oznajmiła, że zakończyła pracę w tym miejscu.

Rozstaję się z Telewizją w marcu- u progu wiosny. Wraz z nią przyjdzie nowe, świeże, prawdziwe. Bez udawania i poprawności. Właściwie to już tak jest! Mam 56 lat, ale czuję wolę działania, czuję energię i chęć zmian, pragnienie, by być sobą. Sobą prawdziwą. Jeśli będziecie chciały, jeśli będziecie chcieli być ze mną na tej drodze- to razem przekonamy się, że zmiana jest częścią życia. Jest jego sensem i przygodą

- napisała wówczas Anna Popek.