Pierwszy dzień w nowej pracy jest stresujący, gdyż nie wiesz kogo spotkasz na równoległym stanowisku, jacy będą współpracownicy i nowy szef. Nie martw się, tylko nastaw się pozytywnie na ten dzień.

Wskazówki, by przetrwać pierwszy dzień w pracy

1. Zrelaksuj się – przed pierwszym dniem w nowej pracy zrelaksuj się, spotkaj się ze znajomymi bądź z partnerem i mile spędźcie czas. Nie myśl o tym, co będzie jutro i jakich ludzi spotkasz. Pamiętaj, by położyć się wcześnie spać, aby przyjść do pracy wypoczętym.

2. Nie spóźnij się – bądź punktualny pierwszego dnia w pracy, a najlepiej przyjdź o 10-15 minut wcześniej. Nastaw budzik kilkanaście minut wcześniej, uwzględnij poranne korki. Jeśli nie znasz jeszcze dobrze drogi do pracy, trasy autobusu, którym będziesz dojeżdżać, na wszelki wypadek wybierz wcześniejszy kurs.

3. Słuchaj i notuj – podczas pierwszego dnia w pracy, osoby dłużej już tam pracujące mogą przekazywać dużo cennych informacji. Dlatego weź ze sobą skoroszyt i zapisuj ważne wiadomości, które na pewno się przydadzą w późniejszym etapie pracy.

4. Zadawaj pytania – pamiętaj, że w pierwszy dzień pracy kierownik i pracownicy będą cię obserwować. Pokaż się z jak najlepszej strony i jeśli czegoś nie wiesz, nie wstydź się, tylko zadawaj pytania. Nie krępuj się, jesteś nowym pracownikiem i masz prawo nie wiedzieć pewnych rzeczy.

5. Nawiązuj nowe znajomości – już od pierwszego dnia w pracy staraj się nawiązać nowe znajomości z pracownikami. Podczas przerwy podejdź do współpracowników, porozmawiaj, podpytaj się ile już tutaj pracują, czym się jeszcze zajmują. Im lepszy kontakt nawiążesz, tym lepiej. Dużo słuchaj, mniej mów. Staraj się najpierw poznać ludzi, z którymi będziesz pracować.