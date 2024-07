Już jest nowy singiel Magdaleny Mielcarz! Modelka i wokalistka zapowiadała go już pod koniec czerwca w programie "Dzień Dobry TVN" i właśnie pokazała klip na swoim profilu na Facebooku. Nowy utwór Mielcarz ma tytuł "Stormy Wave" i pokazuje nowe oblicze Magdy jako artystki. Mielcarz ma już na swoim koncie dwa inne single: "Drown in me" oraz "Silver Dream". Zobacz też: Mamy okładkę singla Magdaleny Mielcarz. Zgadnijcie, która gwiazda pochwaliła jej muzykę

Reklama

Nowy klip jest zupełnie inny niż dwa pozostałe. Teledysk jest bardzo tajemniczy. W przeciwieństwie do dwóch poprzednich - nie powstawał w plenerach Los Angeles, lecz w studiu w Warszawie. W nowej piosence Mielcarz na pierwszy plan wybija się niski, seksowny głos Magdy. Fani są zachwyceni jej nowym singlem! Pod postem z linkiem do YouTube pojawiły się następujące komentarze:

Pani Magdo - jak zawsze emocjonalny roz***rdol :)) Muza mega, głos mega, teledysk mega - 3 razy TAK! Super Magda!



Jednak wszystko wskazuje na to, że na całą płytę oraz koncerty raczej nie możemy liczyć zbyt szybko. W "DDTVN" Magda przyznała, że swoją przygodę z muzyką traktuje raczej hobbistycznie:



Pasuje mi taki system singlowy z tego powodu, że nie nazwałabym tego jakąś wielką karierą, tylko raczej hobby. To znaczy, przebywanie w tym klimatach muzycznych sprawia mi wielką radość. I przez to, że nie muszę od razu robić całej płyty, nie jestem wokalistką, która będzie robiła jakieś wielkie tournee, mogę sobie pozwolić na to, żeby rzeczywiście powoli, po singlu. Tak jak mi to pasuje - mówiła wówczas.



Jak wam się podoba nowy klip Magdy

Zobacz także

Reklama

Zobacz na Polki.pl: Joanna Krupa vs Magda Mielcarz