Program "Kanapowczynie" odmienił życie wielu uczestniczkom, a Daria z pewnością należy do jednej z nich. Bohaterka show przeszła spektakularną metamorfozę w programie i od tego czasu bardziej dba o zdrowy styl życia. W ubiegłym roku Daria stanęła na ślubnym kobiercu, a teraz w dzień swoich urodzin poinformowała, że spodziewa się kolejnego dziecka.

W ubiegłym roku Daria z "Kanapowczyń" wyszła za mąż, a teraz na swoim Instagramie podzieliła się kolejną wspaniałą nowiną. Uczestniczka show właśnie świętowała swoje 36. urodziny. To był dla niej wyjątkowy dzień pełen refleksji i przemyśleń, z którymi podzieliła się z internautami.

W dalszej części wpisu Daria oznajmiła, że spodziewa się kolejnego dziecka. Na nagraniu pokazała również zdjęcia z USG i ciążowy brzuszek.

Wielką radością jest również to, że spodziewam się dziecka. To nowy rozdział w moim życiu, pełen nadziei, miłości i ekscytacji. Cieszę się na każdy mały krok, każde nowe odkrycie i na tworzenie pięknych wspomnień. Jestem gotowa na to, co przyniesie przyszłość, z ogromnym optymizmem i otwartym sercem

– dodała.