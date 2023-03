O Magdzie Mielcarz co jakiś czas w mediach jest głośno. Na co dzień aktorka, słynna Ligia z "Quo Vadis", ale i piosenkarka, mieszka w Stanach Zjednoczonych. Gwiazda często wraca jednak do Polski - nie tylko by spotkać się z rodziną, ale również promować swoje nowe utwory pod pseudonimem LVMA BLACK. Teraz Magda wydaje pierwszy raz piosenkę napisaną po polsku "We mgle". Jak dziś wygląda Mielcarz? Zobaczcie jej najnowsze zdjęcia! Ogromna metamorfoza Magdy Mielcarz O metamorfozie Magdy Mielcarz było głośno już w 2017 roku, kiedy pojawiła się na jednej z imprez zupełnie odmieniona. Wizerunek gwiazdy był mocno komentowany przez media i jej fanów, niestety, nie zawsze pozytywnie. Wówczas aktorka pisała: My, Kobiety, jesteśmy uczone od małego spełniać pewne oczekiwania, zachowywać się i wyglądać w określony sposób. Jestem zmęczona ubieraniem się w krótkie spódnice, doklejaniem rzęs, malowaniem się na "Barbie", spełnianiem czyiś oczekiwań, tańczeniem jak mi zagrają.. Nie jestem małą dziewczynką tylko dojrzałą kobietą, ubieram się jak chcę, maluję jak chcę, mówię co myślę. Dzisiaj spełniam SWOJE oczekiwania. Życzę, abyście i Wy kiedyś mogły pracować i żyć na własnych zasadach. Być sobą. Magda Mielcarz nie przejmuje się jednak krytyką i komentarzami na temat swojego wyglądu. Kiedy w sieci wybuchła afera po wpisie Agnieszki Kaczorowskiej o "modzie na brzydotę" LVMA BLACK zabrała głos w sprawie pisząc m.in., że przez lata sama siebie nie mogła rozpoznać na okładkach pism, na których często gościła: Tak, czasem wyglądamy jak wiedźmy, a czasem jak sexbomby... i jedna i druga wersja jak dla mnie git. Z racji tego, że od młodego wieku gościłam na okładkach magazynów - wiem ile retuszu szło na każde...