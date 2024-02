Roksana Węgiel połączyła siły ze Smolastym w utworze "Nie Mów Że Kochasz Mnie", o którym wczoraj poinformowała. Internauci są nie tylko zachwyceni tym połączeniem, ale twierdzą, że utwór jest naprawdę światowy. Mama Kevina Mgleja również wyraziła swoje zdanie na Instagramie. Wiemy, jak oceniła nową piosenkę swojej przyszłej synowej.

Mama Kevina pokazała Roxie z innym mężczyzną niż jej syn

Ostatnio media nie przestają rozpisywać się o Roksanie Węgiel, która nie pozwala o sobie zapomnieć. 19-latka staje się jedną z najpopularniejszych wokalistek w Polsce i to nie tylko za sprawą jej muzyki. Już niedługo młoda gwiazda pojawi się na parkiecie "Tańca z gwiazdami" u boku Michała Kassina i powalczy o "Kryształową Kulę". Nie jest tajemnicą, że treningi do tanecznego show są bardzo pochłaniające, ale pomimo tego wokalistka chętnie zajmuje się również pracą nad innymi projektami. W czwartek ukazał się teledysk Roxie i Smolastego, w którym pokazała się z nieco innej, drapieżnej odsłony. Słowa do piosenki "Nie Mów Że Kochasz Mnie" napisał Smolasty we współpracy z Kevinem Mglejem i Jeremim Sikorskim.

Roksana Węgiel i Smolasty

Pod teledyskiem artystów pojawiło się wiele ciepłych słów, fani twierdzą, że utwór jest naprawdę światowy. Nowa piosenka Roksany Węgiel również przypadła do gustu mamie Kevina Mgleja, która udostępniła utwór na swoim InstaStories. Myślicie, że jest fanką Roxie?

Poranek z nowością od Roxie Węgiel i Smolasty. Jest ogień - napisała mama Kevina Mgleja.

Ostatnio również głośno było o tym, że Smolasty nagrał kawałek z Dodą, który ma już 70 milionów wyświetleń na YouTubie. Myślicie, że piosenka rapera z Roxie również ma szanse osiągnąć taki wynik?

