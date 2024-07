W miniony weekend Magdalena Mielcarz była gościem programu "Dzień dobry TVN", w którym opowiedziała o swoich planach zawodowych oraz nowym singlu, który już się pojawił! To już trzeci singiel Magdy. Utwór nosi tytuł "Stormy Wave".

Zobacz też: Zjawiskowa Mielcarz na imprezie. Zadała szyku [FOTO]

Dorota Wellman zapytała gwiazdę, czy planuje wydanie płyty, na co Mielcarz odpowiedziała:

Pasuje mi taki system singlowy z tego powodu, że nie nazwałabym tego jakąś wielką karierą, tylko raczej hobby. To znaczy, przebywanie w tym klimatach muzycznych sprawia mi wielką radość. I przez to, że nie muszę od razu robić całej płyty, nie jestem wokalistką, która będzie robiła jakieś wielkie tournee, mogę sobie pozwolić na to, żeby rzeczywiście powoli, po singlu. Tak jak mi to pasuje. Bez spinki. I też traktuję to bardziej jako hobby, jako coś, co uwielbiam robić i sprawia mi niesamowitą twórczą przyjemność, natomiast nie coś, co jest jakąś wielką karierą - wyznała.