Tak ostro w "Moja mama i twój tata" chyba jeszcze nie było! Do sieci trafił spoiler najnowszego odcinka, a w nim zaskakujący komentarz Sławomira o Krzysztofie i zdecydowana reakcja jego syna. Łukasz nie ukrywał zdenerwowania, gdy usłyszał, co inny uczestnik mówi o jego ojcu. Syn Krzysztofa ostro podsumował zachowanie Sławomira. Również fani programu ruszyli z komentarzami.

Kilka tygodni temu wystartował nowy program Polsatu "Moja mama i twój tata". Randkowe show, które prowadzi Katarzyna Cichopek ma szansę stać się największym hitem stacji. W programie biorą udział dojrzali single, którzy szukają miłości, a wszystkiemu przyglądają się ich dzieci. Tydzień temu doszło do dramy pomiędzy Katarzyną Cichopek a uczestniczką "Moja mama i twój tata"- prowadząca nie ukrywała zdenerwowania podczas rozmowy z Lucy. Teraz okazuje się, że również w najnowszym odcinku programu nie zabraknie wielkich emocji. Na Instagramie pojawił się spoiler "Moja mama i twój tata", w którym możemy zobaczyć, co wydarzy się w randkowym show.

Niestety, okazuje się, że Sławomir pozwolił sobie na przykry komentarz dotyczący Krzysztofa. Podczas rozmowy z Anną zaskoczył słowami o swoim koledze.

Ty jesteś bardzo dojrzałą kobietą i inaczej do tego podchodzisz. Być może on po prostu myślał, że rozmawiając z tobą ma takie same szanse jak Piotr,jak ja, jak drugi Krzysiek, wiesz i myślę, że z takiego poziomu wyszedł

mówił Sławomir.