Antek Smykiewicz w mocnych słowach opisał swoje doświadczenia z Agnieszką Kaczorowską podczas wspólnego udziału w programie „Taniec z Gwiazdami”. W wywiadzie podkreślił, że ich współpraca była jednym z najgorszych zawodowych doświadczeń w jego życiu. Według wokalisty, tancerka była osobą całkowicie odmienną przed kamerami niż w rzeczywistości.

Smykiewicz bez ogródek stwierdził, że Kaczorowska „udaje przed kamerą kogoś zupełnie innego”, co według niego było trudne do zniesienia w codziennej pracy.

Antek Smykiewicz gorzko o współpracy z Agnieszką Kaczorowską!

Antek Smykiewicz to piosenkarz, który wziął udział w„The Voice of Poland” oraz „Must Be The Music”. Potem pojawił się jeszcze w 8. edycji „Tańca z Gwiazdami”, a jego partnerką taneczną była Agnieszka Kaczorowska. Para odpadła z programu jako jedna z pierwszych, a potem Kaczorowska na wiele lat zniknęła z tanecznego show. Teraz wróciła i daje z siebie wszystko w duecie z Filipem Gurłaczem. Para w 16. edycji ma szansę na Kryształową Kulę, a Kaczorowska jest postrzegana jako świetna nauczycielka.

Niestety wokół tancerki znów pojawiły się kontrowersje, a to wszystko za sprawą Antka Smykiewicza, który nie szczędził pod jej adresem ostrych słów w najnowszym wywiadzie:

Niestety, współpraca z Agnieszką Kaczorowską była jedną z najgorszych w moim życiu. To podła i nietaktowna osoba, udająca przed kamerą kogoś zupełnie innego. wyznał Antek Smykiewicz w wywiadzie dla Plotka

Wokalista nie szczędził ostrych słów pod adresem swojej byłej tanecznej partnerki. Według Smykiewicza, Agnieszka Kaczorowska niemal nie rozmawiała z nim podczas treningów. Kiedy zapytał ją o powód, miał usłyszeć, że "produkcja płaci jej za taniec, a nie za rozmowy". Takie podejście tylko pogłębiało napiętą atmosferę między nimi.

Prawie ze mną nie rozmawiała, a gdy zapytałem, czemu tak się zachowuje, potrafiła wypalić do mnie, że produkcja nie płaci jej za rozmowę ze mną, tylko za tańczenie, więc nie ma ochoty ze mną rozmawiać. dodał.

Antek Smykiewicz zarzuca Agnieszcze Kaczorowskiej brak zaangażowania

To jeszcze nie wszystko! Antek Smykiewicz w tym samym wywiadzie otwarcie zarzuca Agnieszce Kaczorowskiej spóźnianie się na treningi oraz brak zaangażowania w przygotowania do występów. Co więcej, Smykiewicz miał zakończyć kontakt z tancerką wraz z programem.

Na treningi przychodziła spóźniona i nie wkładała w nie serca. Program przyniósł mi wiele długoletnich, serdecznych znajomości, a z większością uczestników do dziś utrzymuję kontakty. Z Agnieszką Kaczorowską jakikolwiek kontakt zakończył się po zakończeniu programu - na całe szczęście. powiedział na koniec Antek Smykiewicz.

Agnieszka Kaczorowska nie zdecydowała się publicznie zabrać głosu w sprawie kontrowersyjnej wypowiedzi Antka Smykiewicza, ale w rozmowie z "Plotkiem" poradziła, aby zapytać innych uczestników o współpracę z nią.

Spodziewaliście się takich słów pod adresem Agnieszki Kaczorowskiej?

