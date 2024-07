Noworoczne postanowienia Kim Kardashian

Jakie postanowienia noworoczne podjęła Kim Kardashian? Co planuje w 2016 roku? Najsłynniejsza celebrytka świata, która niedawno urodziła swoje drugie dziecko, na nowy rok ma bardzo konkretne plany. Zdradziła je swoim fanom. Okazuje się, że jest to 6 punktów.

Kardashianka chciałaby przede wszystkim zrzucić nadprogramowe kilogramy po urodzeniu dziecka. Celebrytka sporo przytyła w czasie ciąży z synem. Chociaż brzuszek i ekstra kilogramy wcale jej nie przeszkadzały w dobieraniu seksownych i obcisłych strojów, to teraz marzy o tym, by wrócić do swojej figury sprzed narodzin Sainta. Kim chciałaby również być milsza dla swojej mamy Kris Jenner, o czym poinformowała swoich fanów na Facebooku:

Celebrytka i jej mąż chcą również wykończyć dom dla swojej rodziny. O czym jeszcze marzy Kim Kardashian w 2016 roku? Gdy już uda jej się zrealizować poprzednie postanowienia i zostanie jej trochę czasu, to chciałaby samodzielnie zorganizować wakacje dla całej familii West. Cóż, chcielibyśmy mieć takie problemy - znaleźć czas na wakacje:)

Just thought of another New Years resolution.I really want to make my moms life easier & be extra nice! She's the best &does everything 4 us

Posted by Kim Kardashian West on 31 grudnia 2015