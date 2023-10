W czwartek, 28 września, Caroline Derpienski świętuje 23. urodziny. Choć gwiazda nie pochwaliła się jeszcze kadrami z hucznej imprezy, to w ostatnim wywiadzie zdradziła nam, co ma w planach na najbliższy czas. Mierzy wysoko? Zobaczcie sami!

Reklama

Caroline Derpienski kończy 23 lata. Co planuje?

Mimo młodego wieku Caroline Derpienski zdążyła już zaistnieć w polskim i zagranicznym showbiznesie. Modelka chętnie udziela wywiadów, w których opowiada o swoim wystawnym życiu w Miami, a także komentuje to, co dzieje się w środowisku polskich gwiazd. 28 września to ważna data dla modelki, która kończy tego dnia 23 lata.

My niedawno zapytaliśmy Caroline Derpienski o to, co ma w planach na najbliższe miesiące. Jak się okazuje, jej założenia są niezwykle ambitne! Jak czuje się młoda gwiazda w Miami?

- Tutaj zarabiam, jestem szczęśliwa, spełniona, non-stop coś się dzieje - wprost przyznała Caroline Derpienski w rozmowie z nami.

Co planuje 23-latka na nadchodzący sezon? Niedawno pojawiły się spekulacje o tym, że Caroline Derpienski poprowadzi program w TVN. Inne nadchodzące projekty nakreśliła w rozmowie z naszą reporterką, Urszulą Grabowską.

- Jestem w trakcie tworzenia swojej własnej pierwszej kolekcji jako projektantka mody - wyjawiła nam Caroline Derpienski.

Jak mają przebiegać prace nad kolekcją i w jakim stylu najlepiej czuje się sama modelka? Przekonajcie się, oglądając naszą rozmowę. My już nie możemy doczekać się efektów tych prac, a Caroline Derpienski z okazji 23. urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia!

Reklama

Zobacz także: Caroline Derpieński nie wytrzymała emocji. W sieci zawrzało, a obserwatorzy czekają na kolejny krok