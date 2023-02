Joanna Opozda pochwaliła się swoim szczęściem i zdradziła, jakie ma plany! 

Joanna Opozda skończyła 34 lata! Rok temu o tej porze powoli szykowała się już do ślubu z Antonim Królikowskim. Dzisiaj, 2 lipca gwiazda jest w zupełnie innym miejscu po wielu zawirowaniach życiowych. Najpierw skomplikowana ciąża, później nagłe rozstanie z mężem, które wstrząsnęło całą Polską. Teraz to na barkach świeżo upieczonej mamy spoczywa ciężar wychowywania małego Vincenta. Choć przez ostatnie 12 miesięcy Joanna Opozda przeżyła wiele przykrych momentów, wygląda na to, że aktorka rozpoczęła nowy rozdział i coraz lepiej radzi sobie w nowej sytuacji. Gwiazda powoli wraca na imprezy branżowe i podejmuje kolejne role. Właśnie pokazała, jak świętuje urodziny. 34. urodziny Joanny Opozdy: „Dziękuję za ten magiczny czas” Tuż przed urodzinami Joanna Opozda podzieliła się wstrząsającym wyznaniem . Gwiazda była cała we łzach. To jednak najwyraźniej nie zniszczyło jej nastroju, ponieważ właśnie opublikowała na Instagramie pierwsze zdjęcie z urodzinowej sesji i ujawniła, jak świętuje swój wielki dzień. Z tej okazji wybrała się… do lasu! W dodatku nie była sama. Zobacz także: Joanna Opozda krytykowana za zdjęcia syna: "Dziecko bez twarzy, co to za moda"? Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez joanna opozda (@asiaopozda) Założyłam urodzinową kieckę i pobiegłam do lasu świętować wśród moich ulubionych drzew. Teraz tak imprezuję. Dziękuję [przyp. red. – Agnieszce Lorek] za ten magiczny czas. Z niecierpliwością czekam na resztę naszych zdjęć. Jesteś najlepsza – napisała na Instagramie. Aktorka pokazała się...