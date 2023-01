Katarzyna Cichopek pochwaliła się uroczym zdjęciem ze swoim mężem. Tym razem małżeństwo skorzystało z pięknej pogody i wybrało się na zimowy spacer. Gwiazda "M jak miłość" uwieczniła tę chwilę na fotografii i przy okazji pokazała się swoim fanom bez makijażu. Zobaczcie, jak wygląda aktorka w naturalnej odsłonie. Zobacz także: Katarzyna Cichopek z "M jak miłość" w super modnym różowym futerku za 1200 złotych! 5 razy tańsze kupisz w H&M Katarzyna Cichopek pokazała się bez makijażu Katarzyna Cichopek to jedna z najbardziej aktywnych polskich gwiazd na Instagramie. Piękna aktorka regularnie zamieszcza nowe posty, dzięki czemu jej fani na bieżąco wiedzą, co u niej słychać. Ogromną furorę zwłaszcza wśród wielbicielek gwiazdy, robią jej fantastyczne stylizacje. Fanki uwielbiają oglądać total looki Katarzyny Cichopek, z których często czerpią inspirację. Jednak od czasu do czasu na profilu aktorki możemy również zobaczyć przepiękne fotografie z jej życia prywatnego. Gwiazda "M jak miłość" coraz częściej pokazuje swoje pociechy, ale mimo wszystko w dalszym ciągu nie ujawnia w pełni ich wizerunku. Oczywiście na Instagramie Kasi Cichopek nie brakuje również zdjęć z jej ukochanym Marcinem Hakielem. Ostatnio para zdecydowała się skorzystać z uroków zimy. Jak wiadomo, ostatnio spadło dużo śniegu i wszyscy ruszyli na sanki! Kasia Cichopek uwieczniła wspólne chwile z zimowego spaceru z mężem i przy okazji pokazała się bez grama makijażu. W komentarzach pod postem pojawiło się oczywiście mnóstwo komplementów dla tej dwójki. - Jesteście naprawdę super parą 💖 Kasiu i Marcinie 🤩. Bardzo Was lubię i pozdrawiam gorąco 💖. - Super Para. 😘 - Ale pięknie 💕...