Fani "Kardashianów" mogli być zaskoczeni tym, czego dowiedzieli się z nowego odcinka reality show. Celebrytka zdradziła przed kamerami, że obejrzała "365 dni". Przyznała, że w ekranizacji głośnego erotyku Blanki Lipińskiej jej uwagę przykuł Michele Morrone, czyli filmowy Massimo. Gwiazda nie tylko oceniła produkcję, ale także ujawniła, że planowała zeswatać włoskiego aktora ze swoją siostrą, Khloe Kardashian. Na ten komentarz odpowiedziała Blanka Lipińska. Jej reakcja może nieco zdziwić fanów.

W jednym z odcinków słynnego reality show Kim Kardashian poświęciła chwilę filmowi Blanki Lipińskiej. Gwiazda "Kardashianów" przyznała, że erotyk wzbudził w niej wiele emocji. Jej zdaniem gorąca atmosfera produkcji to zasługa głównego aktora, Michele Morrone.

To ten super romantyczny, gorący, seksualny film. I on jest najgorętszym facetem — powiedziała Kim.

Celebrytka zdradziła, że podczas pokazu mody Dolce&Gabbana włoski projektant zrobił jej niespodziankę, zapraszając na wydarzenie gwiazdora "365 dni". Obecność Morrone wywołała duże poruszenie, zwłaszcza że aktor usiadł obok Khloe Kardashian. Okazało się, że Kim i Domenico Dolce chcieli ją zeswatać z filmowym Massimo.

W porze lunchu Domenico [przyp. red. - Dolce] powiedział do mnie: "O mój Boże, nie zgadniesz, kogo zaprosiłem, żeby usiadł obok Khloe — aktora, Michele Morrone". Jest taki przystojny. Gra w tym filmie. To praktycznie soft porno, ale to film Netfliksa. Zaaranżujmy to tak, że Khloe zakocha się w Mediolanie. Ona nie ma o niczym pojęcia. Chcę, żeby Khloe odzyskała swój seksapil — mówiła chaotycznie podekscytowana Kim.