Największe stacje telewizyjne w pocie czoła przygotowują swoją ofertę na przyszłoroczną wiosenną ramówkę. Szczególnie aktywny wydaje się być TVN, który zdążył już potwierdzić, że wiosną na ich antenę wróci jeden z hitowych formatów. Przypomnijmy: To już oficjalne: You Can Dance wraca na antenę TVN! Będą zmiany

To jednak nie koniec nowości. Okazuje się, że stacja przygotowuje się też do realizacji dość kontrowersyjnego talent show. Jak donosi serwis WirtualneMedia.pl, TVN chce zrealizować program rozrywkowy, w którym rywalizować będą ze sobą utalentowane dzieci. Tego typu produkcje zawsze wzbudzają wiele emocji i podnoszą dyskusję o roli najmłodszych w telewizji. Póki co, znanych jest niewiele szczegółów.



Formuła nowego programu przypominać będzie nadawany od lat w TVN „Mam talent!”, który cały czas cieszy się dużą oglądalnością. W talent-show występować będą dzieci mające różnorodne talenty. Oceniać je będzie kilkuosobowe jury. Widowisko ma być oparte na jednym z zagranicznych formatów, TVN nad projektem pracuje od dawna. Już w drugiej połowie listopada br. zostaną ogłoszone castingi do programu. Na razie nie wiadomo, kto go poprowadzi, ani kto znajdzie się w gronie jurorów - czytamy na WirtualneMedia.pl o nowym programie.

Będziecie oglądać? Macie swoje typy na jurorów takiego show?

