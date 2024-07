Na salonach plotkowano o tym już od kilku miesięcy, a teraz informacja ta została oficjalnie potwierdzona - program "You Can Dance" wraca wiosną na antenę TVN. Stacja zapewnia, że zdecydowała się na reaktywację tanecznego formatu z powodu licznych próśb fanów, którzy przez ostatnie miesiące bombardowali wręcz skrzynki mejlowe nawołując, aby ich ulubiony program wrócił na antenę. Szczegóły dotyczące składy jury, jak i samej formuły, nie zostały jeszcze ujawnione.

Kultowy program „You Can Dance. Po prostu tańcz” powróci wiosną do TVN. Taka decyzja, to odpowiedź na życzenia fanów programu, którzy regularnie pisali do nas z prośbą o wskrzeszenie formatu. Na razie nie możemy zdradzić, czy zmieni się formuła show, ale już teraz możemy Was zapewnić, że wiosna będzie należeć do młodych i bardzo zdolnych tancerzy - czytamy na oficjalnej stronie TVN.