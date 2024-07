Kilka tygodni temu na rynku ukazała się nowa płyta Eweliny Lisowskiej zatytułowana "Nowe Horyzonty". Wokalistka pracowała nad albumem ponad rok i mocno przykłada się do promocji wydawnictwa, decydując się na metody, których wcześniej na polskim rynku nie uświadczyliśmy. Przypomnijmy: Seksowna Lisowska promuje nowy album. Zaśpiewała WSZYSTKIE utwory w jednym zwiastunie

Ewelina zdążyła wydać już dwa single promujące krążek - "We Mgle" oraz "Na obcy ląd". Nie zamierza jednak na nich poprzestać, bowiem kolejnym utworem, który trafi do rozgłośni radiowych będzie tytułowy numer "Nowe Horyzonty". Również do niego powstanie teledysk, a Lisowska zaprosiła do współpracy wyjątkowych twórców.

Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, jego realizacją zajmie się bowiem Alan Kępski, który ma na koncie klipy dla Edyty Górniak ("Consequences") czy Justyny Steczkowskiej ("Kochankowie Syreny"). Słynie on z mocno fantazyjnych rozwiązań, więc możemy spodziewać się spektakularnej i efektownej produkcji.

Ewelina jest perfekcjonistką i lubi perfekcjonistów. Do współpracy zatrudnia tylko tych, którzy potrafią sprostać jej oczekiwaniom, więc nic dziwnego, że zdecydowała się na młodych, zdolnych ludzi. W teledysku będzie duży utalentowanych ludzi, tancerzy i mistrzów sztuki gry ogniem - mówi nam osoba z otoczenia Eweliny

Ewelina Lisowska na planie teledysku do "We Mgle":