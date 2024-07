Właśnie w lutym debiutuje linia MAC Mineralize Skincare oparta na technologii jonizowanej Super-Duo Charged Water.

W kolekcji znajdziecie:

Preparat do demakijażu - Mineralize Charged Water Cleanser, który delikatnie usuwa makijaż bez potrzeby tarcia czy masowania pozostawiając skórę czystą i odżywioną. Ponadto nie wymaga zmywania gdyż jest stworzony na bazie wody. Produkt nie powoduje odwodnienia skóry, jest odpowiedni dla każdego rodzaju skóry i mogą go stosować osoby noszące szkła kontaktowe. (cena ok. 110 zł)

Krem w żelu - Mineralize Charged Water Moisture Gel, to bogaty, kremowy lekki i nawilżający żel. Produkt ten szybko wchłania się w skórę, zapewniając natychmiastowe, a także długotrwałe nawilżenie. Po dłuższym, regularnym stosowaniu pomaga skórze odzyskać promienny wygląd. (cena ok. 132 zł)

Krem pod oczy - Mineralize Charged Water Moisture Eye Cream, dla oczu wypatrujących remedium na cienie i opuchliznę pod oczyma. Ponadto formuła kremu zawiera kompleks sfermentowanych minerałów, poddanych biofermentacji z zastosowaniem drożdży, który zapewnia 77 dostępnych biologicznie minerałów, między innymi: potas, magnez, sód i cynk, pomagających odżywiać skórę. (cena ok. 150 zł)

Oraz Mineralize Charged Water Face and Body Lotion (cena ok. 132 zł) i Mineralize Charged Water (cena ok. 90 zł)