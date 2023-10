Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki tworzą jedną z bardziej interesujących par w polskim show-biznesie. Ostatnio fani mogli się poczuć trochę zagubieni, bo choć aktorzy pod koniec ubiegłego roku przekazali, że się rozstali, to później zaczęli pojawiać się razem na branżowych imprezach. Wygląda na to, że gwiazdy znów są razem, ale nie chcą dzielić się z mediami wiadomościami na temat przerwy.

Reklama

W minioną niedzielę Nikodem Rozbicki świętował swoje 31. urodziny. Aktor nie mógł bawić się ze swoją partnerką, ponieważ Julia Wieniawa wypoczywa w Brazylii. Aktorka nie zapomniała jednak złożyć chłopakowi życzeń. Są wyjątkowe!

Julia Wieniawa pokazała prywatne zdjęcie Nikodema Rozbickiego: "Ten słodziak ma dzisiaj urodziny"

Pod koniec maja Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki pojawili się razem na Polsat SuperHit Festiwal 2023. Aktorzy chętnie pozowali na ściance i trzymali się blisko siebie. Już nie mamy wątpliwości co do tego, że gwiazdy znów są w związku i najwyraźniej kryzys w ich relacji to już historia.

VIPHOTO/East News

Zobacz także: Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki całują się po gali. Wrócili do siebie po ostatnim rozstaniu? ZDJĘCIA

Niestety, Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki nie mogli świętować razem 31. urodzin aktora. Piosenkarka poleciała do Rio De Janeiro na zaproszenie jednej z marek modowych. W Brazylii była widziana m.in. z kolumbijską aktorką i modelką Talianą Vargas oraz paragwajską celebrytką Sephanią Stegman. Wokalistka jednak nie zapomniała o swoim ukochanym i złożyła mu życzenia w mediach społecznościowych.

- Ten słodziak ma dzisiaj urodziny. Nisiu, samych szejków waniliowych, morza tequili i mnie w bikini — napisała gwiazda.

Instagram @juliawieniawa

Zobacz także: Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki znów razem? Zaskoczyli nowymi zdjęciami

Na profilu Julii Wieniawy pojawiły się prywatne zdjęcia z partnerem. Nie zabrakło też fotografii z ukochanym psem pary. Trzeba przyznać, że wyszło bardzo uroczo.

- Sto lat wspólnych chwil — dodała.

Niedawno aktorka ujawniła w mediach, że między nią a Nikodemem Rozbickim "jest dobrze". Para jednak jest obecnie bardzo zajęta. Julia Wieniawa wypełnia kolejne obowiązki w Brazylii, natomiast jej ukochany właśnie wchodzi na plan filmu "Niepewność". Artysta wciela się w rolę Adama Mickiewicza.

Reklama

My również dołączamy się do życzeń urodzinowych i trzymamy kciuki za tę parę.

Instagram @juliawieniawa