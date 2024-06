Relacja Maff i Michała Danilczuka nie przestaje budzić zaciekawienia, ale oni sami konsekwentnie unikają wypowiedzi w tym temacie. Tymczasem fani z każdym tygodniem nabierają pewności, że tą dwójkę łączy coś więcej. Teraz influencerka pochwaliła się swoim szczęściem, a liczne zdjęcia z tancerzem to dopiero początek.

Maffashion pokazała wyjątkowy prezent

Jeszcze zanim zakończyła się 14. edycja "Tańca z gwiazdami" pojawiły się pierwsze plotki o tym, że Maffashion i Michała Danilczuka za kulisami połączyło coś więcej. Oni jednak od samego początku unikają komentarza w sprawie i tak też jest do dziś, choć niedawno udało nam się dowiedzieć, że Maff i tancerz jednak są parą!

Dyskusje dodatkowo podsyca fakt, że influencerka często chwali się w sieci chwilami spędzonymi z Michałem, a dzięki temu mogliśmy przekonać się już chociażby, że udali się razem na koncert, wesele znajomych, a także, że zabrała go na rodzinną komunię. Relacja więc rozkwita coraz bardziej, a internauci wciąż niecierpliwie czekają na ich oficjalne stanowisko w tej sprawie. Póki co nie zapowiada się, by takowe miało się pojawić, ale teraz Maffashion pochwaliła się wyjątkowym prezentem.

EastNewsADAM JANKOWSKI/REPORTER

Pokazała album, jaki otrzymała od rodziców na pamiątkę udziału w "TzG". Znalazły się w nim nie tylko zdjęcia, w tym zdecydowana większość z Danilczukiem, ale też dokładny opis każdej choreografii, suma punktów czy wypowiedzi jurorów. Co ciekawe, na filmiku widać dwa egzemplarze albumu, zatem niewykluczone, że jeden z nich powędruje do rąk Michała!

Cudownych rodziców mam koniec i kropka. Jestem szczęściarą!

Internauci podzielili zachwyt Maff, a w komentarzach pojawiły się także wpisy innych uczestników 14. edycji.

Omg, ale cudne! - Roxie Węgiel.

Piękne to - Jacek Jeschke.

To jest mistrzostwo świata - ta duma, która przemawia przez Twoją mamę. I to, że chciała stworzyć pamiątkę dla Ciebie... przepiękny gest

Już teraz Twój synek będzie miał ulubiona książeczkę. Wspaniałych masz rodziców

Póki co Michał Danilczuk nie skomentował filmiku Maff. Czyżby zdążył już zobaczyć albumy na żywo?

Wojciech Olkusnik/East News