Na początku marca w programie "Voice of Poland" pojawiła się Katarzyna Markiewicz, 38 - letnia wokalistka urzekła swoim wykonaniem Justynę Steczkowską, która zaprosiła ją do swojej drużyny. Marek Piekarczyk zauważył jednak, że młoda wokalistka jest bardzo smutna, co dało się odczuć w jej śpiewie. Wtedy Kasia opowiedziała swoją dramatyczną historię o chorobie z którą się zmaga oraz o tym, że wyczerpała już wszystkie możliwe metody leczenia, dodała też, że udział w programie jest spełnieniem jej marzeń.

TVP chcąc pomóc takim osobom jak Kasia zdecydowała się zorganizować specjalny koncert charytatywny z udziałem wszystkich trenerów i innych uczestników show.

Podczas koncertu postaramy się stworzyć nastrój refleksji i zadumy nad problemem, który dotyczy większości z nas bezpośrednio, bądź dotyka kręgu najbliższej rodziny lub przyjaciół. Sam koncert rozpocznie trenerka Kasi Markiewicz, Justyna Steczkowska. Piosenki zostaną przeplecione wypowiedziami wokalistów, trenerów oraz przyjaciół i rodziny Kasi Markiewicz - czytamy w komunikacie TVP



Kasia nie mogła wziąć udziału w nagraniach ze względu na stan zdrowia. Przebywała bowiem w hospicjum gdzie zmagała się z ostatnim stadium choroby. Ciężki stan zdrowia sprawił również, że wokalistka nie pojawiła się na nagraniu swojej bitwy, czyli kolejnym etapie "Voice of Poland". W jej imieniu podczas koncertu przemówią syn i przyjaciółka.

Katarzyna Markiewicz zmarła wczoraj w godzinach popołudniowych.

